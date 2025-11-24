Zarobki Polaków w górę, ale jest też zła wiadomość. GUS tego nie ukrywa

Wynagrodzenia w październiku wzrosły o 6,6% rok do roku, co jest niższym wzrostem niż przewidywano.

Zatrudnienie w październiku spadło o 0,8% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Miesięczny wzrost wynagrodzeń (1,3%) był znacznie niższy od prognoz (2,0%).

Stabilny spadek zatrudnienia o 0,1% miesiąc do miesiąca sugeruje utrzymujący się trend na rynku pracy

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w październiku 2025?

Zgodnie z najnowszymi danymi, rynek pracy w Polsce wysyła sygnały świadczące o spowolnieniu. Mimo że pensje wciąż rosną, to tempo tego wzrostu jest niższe niż oczekiwali analitycy i mniejsze niż w poprzednich miesiącach. Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8.865,12 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. rok do roku. Jest to wynik poniżej konsensusu rynkowego, który zakładał wzrost na poziomie 7,3 proc.

To wyraźne wyhamowanie w porównaniu z poprzednimi odczytami. Jednocześnie GUS poinformował o sytuacji kadrowej w firmach. Zatrudnienie w tym samym okresie spadło o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, co było zgodne z prognozami ekspertów. Dane te obejmują podmioty zatrudniające co najmniej 10 osób i stanowią ważny barometr kondycji polskiej gospodarki.

Dynamika płac hamuje. Jak październik wypada na tle września?

Porównanie najnowszych danych z odczytami z września 2025 roku jednoznacznie pokazuje trend hamowania. We wrześniu roczna dynamika wzrostu płac wynosiła 7,5 proc., podczas gdy w październiku spadła do 6,6 proc. Oznacza to, że choć nominalnie zarabiamy więcej, to tempo podwyżek wyraźnie osłabło. W ujęciu kwotowym przeciętna pensja w październiku była wyższa o ponad 114 zł w stosunku do września, kiedy wynosiła 8750,34 zł brutto.

Niepokojąca jest stabilizacja negatywnego trendu na rynku pracy. Dane pokazują również, że utrzymuje się negatywny trend w zatrudnieniu, które w sektorze przedsiębiorstw w październiku spadło o 0,8 proc. rok do roku. Jest to identyczny poziom spadku, jaki odnotowano we wrześniu, co potwierdza, że firmy ograniczają tworzenie nowych miejsc pracy lub redukują etaty. We wrześniu przeciętne zatrudnienie wynosiło 6409,9 tys. etatów.

Co spadek zatrudnienia oznacza dla rynku pracy?

Utrzymujący się od kilku miesięcy spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest sygnałem ochłodzenia koniunktury. Pracodawcy, w obliczu niepewności gospodarczej i wciąż odczuwalnych kosztów, stają się bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji o zwiększaniu liczby pracowników. Wolniejszy wzrost płac w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia może sygnalizować, że firmy z większą ostrożnością podchodzą do przyszłości, ograniczając zarówno rekrutacje, jak i podwyżki.

Choć stopa bezrobocia w kraju pozostaje na historycznie niskim poziomie, dane z sektora przedsiębiorstw mogą być wczesnym ostrzeżeniem przed potencjalnymi trudnościami na szerokim rynku pracy. Eksperci będą z uwagą obserwować kolejne odczyty, aby ocenić, czy jest to trwała tendencja, która może wpłynąć na siłę nabywczą konsumentów i ogólną dynamikę gospodarczą w nadchodzących kwartałach.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber