Zwolnienia grupowe w Polsce w 2025 roku – skala problemu i regiony najbardziej dotknięte

Jak informuje Interia, rynek pracy w Polsce w 2025 roku stoi w obliczu wyzwań związanych ze zwolnieniami grupowymi. Redukcja etatów dotknęła już ponad 1,2 tys. osób w różnych regionach kraju. Największy problem ze zwolnieniami grupowymi w 2025 roku odnotowano w województwach małopolskim, lubelskim i mazowieckim. Te trzy regiony szczególnie odczuwają negatywne skutki zmian gospodarczych.

Sektory najbardziej dotknięte redukcją etatów to IT, finanse i administracja. Firmy z tych branż najczęściej decydują się na zwolnienia grupowe, co wpływa na stabilność zatrudnienia i budzi niepokój wśród pracowników.

Zwolnienia grupowe w Małopolsce i na Lubelszczyźnie – szczegółowe dane

Małopolska i Lubelszczyzna to regiony, które szczególnie mocno odczuwają skutki zwolnień grupowych w 2025 roku. W samym Krakowie zapowiedziano zwolnienie 310 osób, a 413 już straciło pracę. Najbardziej dotknięte branże w Małopolsce to informatyka, komunikacja, przetwórstwo przemysłowe oraz administracja.

Na Lubelszczyźnie sytuacja również jest poważna. Zgłoszono plany zwolnienia 116 pracowników biura graficznego oraz 241 pracowników innych zakładów. Największe problemy odnotowano w Chełmie, gdzie pracę straciły 192 osoby, oraz w Kraśniku (30 osób). Te dane pokazują, jak głęboki jest kryzys na rynku pracy w tych regionach.

Sytuacja w innych województwach – Śląsk, Łódzkie, Mazowsze

Jak podaje Interia, zwolnienia grupowe w 2025 roku nie ominęły również innych regionów Polski. Na Śląsku zakłady planują zwolnienie 308 pracowników z sektora przemysłowego i opieki zdrowotnej. To pokazuje, że problemy na rynku pracy dotykają różnych branż i regionów.

W Łódzkiem pracę straci 152 osoby, m.in. w firmach Damco Poland (47 osób), VMG Konstantynów (52 osoby), Górzyny Group sp. z o.o. (26 osób) oraz w Fundacji Rodziny Wośko w Kutnie (24 osoby). Te zwolnienia grupowe w Łódzkiem są kolejnym dowodem na trudną sytuację na rynku pracy.

Na Mazowszu redukcja etatów obejmie 243 osoby z sektorów takich jak handel, IT, finanse, badania i rozwój oraz produkcja żywności. To potwierdza, że nawet w regionach uważanych za silne gospodarczo, firmy zmagają się z problemami i decydują się na zwolnienia grupowe.

Gdzie w Polsce pracownicy mogą spać spokojnie?

Wbrew ogólnemu trendowi, w niektórych regionach Polski sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilna. Pracownicy mogą spać spokojnie przede wszystkim na Podlasiu i w Lubuskiem, gdzie nie są planowane większe redukcje etatów.

Lepiej sytuacja wygląda również w pozostałych regionach, gdzie zwolnienia grupowe dotyczą jedynie pojedynczych osób. W Zachodniopomorskiem umowę rozwiązano z 116 pracownikami, w Pomorskiem z 8, w Świętokrzyskiem planowane jest zwolnienie 86 osób z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Te dane pokazują, że nie cały kraj odczuwa negatywne skutki zmian na rynku pracy.