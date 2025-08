Trudno określić pełen zakres takich inspekcji, jak i to czy będą one przeprowadzane regularnie i grupowo. Jeśli będzie to się odbywać, podobnie jak np. przegląd wentylacji popularnie zwanym "kominiarskim", to nie będzie to miało znaczącego wpływu na koszt czynszu i utrzymania nieruchomości.