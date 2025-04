Mandat za pranie na balkonie? Sprawdź, kiedy suszenie może być karane

Suszenie prania na balkonie – co mówi prawo?

Dla wielu osób balkon to nie tylko przestrzeń do relaksu, ale też praktyczne miejsce na suszenie prania. Prawo nie zabrania suszenia ubrań na balkonie, o ile robimy to z zachowaniem ostrożności.

Zgodnie z art. 75 par. 1 Kodeksu wykroczeń, osoba, która wystawiając rzeczy na zewnątrz stwarza zagrożenie lub uciążliwość dla innych, może zostać ukarana mandatem do 500 zł lub upomnieniem.

Co może skończyć się mandatem?

Choć zwykłe ubrania, pościel czy ręczniki zazwyczaj nie wzbudzają zastrzeżeń, niektóre przedmioty mogą być powodem interwencji straży miejskiej lub administracji budynku.

Na szczególną uwagę zasługują:

* koce i narzuty – nasiąknięte wodą są ciężkie, mogą spadać lub kapać, zagrażając estetyce elewacji lub komfortowi sąsiadów;

* zimowe kurtki – długo schną, a kapiąca woda może powodować zacieki na ścianach;

* dywaniki i wykładziny – często są brudne i przy wilgoci mogą brudzić otoczenie;odzież robocza lub zabrudzona – może nieprzyjemnie pachnieć i psuć wygląd przestrzeni wspólnej.

Za co jeszcze możemy dostać mandat na balkonie?

Balkon to prywatna przestrzeń, ale nadal podlega przepisom i normom współżycia społecznego. Oto najczęstsze sytuacje, za które można dostać mandat na balkonie:

* Trzymanie odpadów lub śmieciPrzechowywanie na balkonie worków ze śmieciami, odpadów budowlanych czy starych mebli nie tylko szpeci, ale może też grozić mandatem – nawet jeśli to Twoja przestrzeń, zaśmiecanie może być uznane za naruszenie porządku publicznego.

* Grillowanie na balkonieW wielu spółdzielniach obowiązuje zakaz grillowania – ze względu na zapachy, dym i ryzyko pożaru. Naruszenie takiego zakazu może skończyć się mandatem lub interwencją straży pożarnej.

* Zakłócanie ciszy nocnejGłośne rozmowy, muzyka czy imprezy na balkonie po godzinie 22:00 to klasyczne naruszenie ciszy nocnej – możesz zostać ukarany mandatem do 500 zł, a sąsiedzi mają prawo wezwać policję.

* Dokarmianie ptakówWieszanie karmników, rzucanie chleba gołębiom lub mewom może prowadzić do brudzenia balkonów i elewacji, a także rozwoju chorób – to często zabronione przez regulamin wspólnoty i grozi mandatem.

* Palenie papierosów (w skrajnych przypadkach)Choć palenie na balkonie jest legalne, jeśli dym regularnie przeszkadza sąsiadom, mogą oni zgłosić sprawę do spółdzielni lub sanepidu. To trudna kwestia prawna, ale w wyjątkowych sytuacjach można dostać mandat za uciążliwość zapachową.

