Spółka CPK planuje złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lotniska jeszcze w tym roku, co oznacza przejście od planowania do realizacji.

Wiceminister Lasek zapewnia, że projekt CPK jest konsekwentnie realizowany, a główne elementy powstaną zgodnie z harmonogramem.

Trwają prace nad nabywaniem gruntów i przygotowaniami do przetargów, a także nad tunelem KDP pod Łodzią.

Czy ambitne terminy zostaną dotrzymane pomimo potencjalnych ryzyk?

Kiedy ruszy budowa CPK? Jest kluczowa decyzja

Zgodnie z zapowiedziami, projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wchodzi w decydującą fazę. Jak poinformował w rozmowie z PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, jeszcze w tym roku spółka planuje złożyć wniosek o pozwolenie na budowę nowego lotniska. To symboliczny koniec etapu planowania i przygotowań, a początek realnych prac budowlanych. – Przechodzimy z etapu planowania i projektowania do etapu budowy. W ciągu ostatniego półtora roku podpisano 176 umów, z czego wiele to umowy wykonawcze – powiedział wiceminister infrastruktury.

Kluczowym elementem, który zostanie dołączony do wniosku, jest gotowy projekt budowlany terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego. Dokumentację przygotowało renomowane konsorcjum Foster and Partners i Buro Happold wraz z 30 innymi firmami, a nad całością pracowało łącznie 500 projektantów. Efektem ich pracy jest potężny zbiór niemal 6250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. Co istotne, proces konsultacji i odbiorów zakończył się znacznie przed pierwotnie zakładanym terminem, który wyznaczono na III kwartał 2025 roku.

Harmonogram budowy CPK. Kiedy wbicie pierwszej łopaty?

Choć do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę zostało jeszcze kilka miesięcy, kluczowe przetargi już ruszyły. Pod koniec maja spółka CPK ogłosiła postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego, którego szacowana wartość przekracza 5 mld zł. Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest na 2026 r., a zakończenie prac nad tym elementem ma nastąpić przed końcem 2031 r.

Jednak zanim na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt generalnego wykonawcy, muszą zostać wykonane prace przygotowawcze. Jak wyjaśnia wiceminister Lasek, pierwszym realnym etapem budowy będzie wykonanie fundamentów pod terminal. Zgodnie z harmonogramem CPK, przetarg na tzw. palowanie zostanie ogłoszony na przełomie 2025 i 2026 roku, a jego rozstrzygnięcie w II kwartale 2026 r. umożliwi rozpoczęcie fizycznych prac ziemnych. To będzie faktyczne wbicie pierwszej łopaty na budowie nowego lotniska. W planach są także kolejne przetargi, m.in. na wykonawcę stacji kolejowej i systemu bagażowego.

Budowa CPK a grunty i kolej. Jak idą prace przygotowawcze?

Równolegle do postępowań przetargowych, spółka CPK finalizuje kluczowy etap przygotowań – program dobrowolnych nabyć nieruchomości. Według danych z połowy lipca, w ramach programu pozyskano już ponad 2 tys. hektarów gruntów, co stanowi ponad 52 procent terenu objętego decyzją lokalizacyjną dla lotniska i węzła kolejowego. Jak zaznaczył Maciej Lasek, kluczowe jest, że w większości są to nieruchomości zabudowane. Pozostałe grunty, głównie pola uprawne, mają zostać pozyskane w procesie wywłaszczeniowym po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej.

Intensywne prace trwają także przy komponentach kolejowych. Wybrano już wykonawcę tunelu Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią – zostało nim konsorcjum PORR, a wartość kontraktu to 2,17 mld zł. Drążenie tunelu ma ruszyć pod koniec 2026 roku. Postępy widać również w kwestii wykupu gruntów pod linie KDP. „Aż 95 procent wytypowanych działek zabudowanych, na których powstanie pierwszy odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź, zostało już zgłoszonych do kolejowego PDN” – podkreślił pełnomocnik rządu. Jednocześnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o CPK, która ma zapewnić, że proces ewentualnych wywłaszczeń odbędzie się „na godziwych warunkach”.

Otwarcie CPK w 2032 roku? Znamy koszt i potencjalne ryzyka

Pozostaje kluczowe pytanie: czy tak ambitny harmonogram jest realny? Pełnomocnik rządu Maciej Lasek zapewnia, że tak, choć nie ukrywa, że po drodze mogą pojawić się trudności. – Na razie nie widzę zagrożeń dla utrzymania terminów. Są one ambitne, ale realistyczne – powiedział w rozmowie z PAP. Jako potencjalne ryzyka wymienił czynniki niezależne od inwestora, takie jak brak materiałów, kryzys gospodarczy czy napięcia geopolityczne.

Mimo to, oficjalne daty pozostają niezmienne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa Lotniska CPK ma rozpocząć się w 2026 r., a jego otwarcie nastąpi w 2032 roku, wraz z uruchomieniem pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa – CPK – Łódź. Do 2035 roku gotowe mają być połączenia KDP do Wrocławia i Poznania. Szacowany koszt całej inwestycji do 2032 r. to 131,7 mld zł. W pierwszym etapie port lotniczy ma obsługiwać 34 mln pasażerów rocznie.

