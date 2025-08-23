Żabka zarabia na AI, a inni tracą? Ekspert radzi, jak uniknąć milionowych strat

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-08-23 16:11

Obietnice cyfrowej rewolucji miały przekształcić biznesy w maszynki do zarabiania pieniędzy. Tymczasem rzeczywistość brutalnie weryfikuje oczekiwania przedsiębiorców. Najnowsze badania pokazują, że ponad połowa amerykańskich dyrektorów IT nie dostrzega żadnych wymiernych korzyści z kosztownych inwestycji w transformację cyfrową. Dlaczego projekty AI tak często kończą się fiaskiem i jak uniknąć milionowych strat?

Żabka zarabia na AI, a inni tracą? Ekspert radzi, jak uniknąć milionowych strat

i

Autor: Wygenerowane przez AI Żabka zarabia na AI, a inni tracą? Ekspert radzi, jak uniknąć milionowych strat
  • 51 proc. dyrektorów IT w USA nie zauważyło poprawy wyników po inwestycjach w transformację cyfrową w ciągu ostatnich dwóch lat
  • Projekty sztucznej inteligencji kończą się niepowodzeniem w 80% przypadków – dwukrotnie częściej niż standardowe wdrożenia IT
  • Główne przyczyny klęsk to niejasne wymagania biznesowe, oderwane od rzeczywistości zespoły technologiczne i dostarczanie przestarzałych rozwiązań
  • Firmy jak Walmart, UPS czy Żabka osiągnęły spektakularne sukcesy, traktując technologię jako narzędzie do realizacji konkretnych celów biznesowych
Super Biznes SE Google News

Inwestycje w AI przypominają hazard na forexie

Technologia i tworzenie oprogramowania przypominają rynek forex. Są tacy, którzy dużo zyskują – i dzięki technologii wyprzedzają konkurencję o pięć kroków naraz. Ale większość niestety przegrywa

– ostrzega Bartosz Szkudlarek, CEO Eversis i ekspert z 25-letnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania dla biznesu.

Statystyki potwierdzają słowa eksperta. Aż 51 proc. z 400 amerykańskich dyrektorów IT stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie zauważyli żadnej poprawy wyników ani rentowności w wyniku inwestycji w transformację cyfrową. To alarmujący sygnał dla firm planujących wydatki na projekty AI.

Jeszcze gorzej wyglądają dane dotyczące projektów sztucznej inteligencji. W sierpniu ubiegłego roku Narodowy Wydział Badań nad Bezpieczeństwem RAND ustalił, że projekty AI kończą się niepowodzeniem w ponad 80% przypadków – to dwukrotnie wyższy wskaźnik niż w przypadku projektów IT bez elementów AI.

To jakby tylko 2 na 10 mostów nadawało się do przejechania

– komentuje Szkudlarek, porównując nieprzewidywalność technologii do podstawowych zasad inżynierii.

Dlaczego transformacja cyfrowa kończy się fiaskiem?

Chaos w wymaganiach biznesowych

"Najpierw oberwą ci, którzy powinni być najskuteczniejsi. Zespoły biznesowe często nie potrafią jasno określić, czego naprawdę potrzebują" – wyjaśnia ekspert, przytaczając konkretny przykład z praktyki.

"Jeden z moich klientów zdefiniował 30 wymagań dotyczących obsługi zwrotów w nowej linii produktowej. Koszt: dodatkowe 300 tys. zł. Po wdrożeniu okazało się, że miesięcznie było... 5 zwrotów" – relacjonuje Szkudlarek.

Według eksperta, przyczyny takich absurdów to:

  • brak zrozumienia wartości biznesowej produktu
  • ucieczka przed odpowiedzialnością za trudne decyzje
  • pozorna produktywność: robienie „czegoś", byle nie zmierzyć się z tym, co naprawdę ważne

Rozwiązanie? "Wybrać lidera z biznesowym DNA - takiego, który widzi zyski i straty. Mocna orientacja na cele - każde zadanie musi dać się przełożyć na jedno: czy się opłaca, czy nie" – radzi CEO Eversis.

Odrealnione zespoły technologiczne

"Do stworzenia i uruchomienia projektów AI potrzebni są ludzie, którzy rozumieją potrzeby biznesowe, a jednocześnie mają szeroką wiedzę technologiczną. Trzeba znać modele AI, algorytmy, przetwarzanie danych. Do tego dochodzi integracja z CRM, systemem księgowym i bazą wiedzy" – wylicza Szkudlarek.

Pozyskanie zespołu, który rozumie tak złożoną technologię i jednocześnie jest nastawiony na wynik biznesowy – graniczy z cudem

– dodaje ekspert.

Problem pogłębia fakt, że zespoły technologiczne często mają inne cele niż biznes. "Na konferencjach IT nie usłyszymy case study o tym, ile rozwiązanie przyniosło zysku albo jak obniżyło koszty. Usłyszymy tylko, kto użył jakich klocków" – punktuje Szkudlarek.

Software, którego już nikt nie potrzebuje

"Bezwładność wewnętrznych zespołów sprawia, że software, który trafia na produkcję, jest już nieadekwatny do sytuacji biznesowej albo po prostu nie trafia w potrzeby użytkowników końcowych. W obu przypadkach efekt jest ten sam: frustracja" – diagnozuje problem ekspert.

Przyczyny bezwładności zespołów:

  • brak konfrontowania rozwiązań z realnymi użytkownikami
  • zbyt rozbudowane zespoły, w których ustalenia zajmują tygodnie
  • strach przed odpowiedzialnością

Dużo łatwiej budować software albo agentów AI w laboratorium niż zderzać je z rzeczywistością  

– zauważa Szkudlarek.

Jak uniknąć klęski w projektach AI?

Praktyczne rozwiązania od eksperta

"No-blame policy – jeśli zespół boi się błędów, będzie robić wszystko, żeby się zabezpieczać, a nie dowozić" – radzi Szkudlarek jako pierwsze rozwiązanie.

Ekspert zaleca także:

  • POC, MVP – "lepiej wypuścić coś niedoskonałego (w kontrolowanej grupie użytkowników) niż szukać ideału w nieskończoność"
  • Śledzenie time to market – "mierzenie czasu od pomysłu biznesowego do realnej zmiany na produkcji"
  • Firmy, które wygrały dzięki technologii

Nie wszystkie inwestycje w technologię kończą się fiaskiem. Są firmy, które potraktowały software nie jako koszt – ale jako dźwignię strategiczną

– podkreśla Szkudlarek, przytaczając konkretne przykłady sukcesu.

Walmart – rewolucja w logistyce

"W latach 80, gdy konkurencja liczyła stany magazynowe na oko, Walmart zainwestował połowę swoich rocznych przychodów w pełne skomputeryzowanie logistyki. To dzięki cyfrowemu łańcuchowi dostaw firma dziś obsługuje ponad miliard transakcji rocznie, utrzymując niskie ceny i wysoką dostępność towaru" – opisuje ekspert.

UPS – algorytm oszczędzający miliony

"Przez dekadę rozwijali własny algorytm optymalizacji tras (ORION). Efekt? Oszczędność 50 mln USD rocznie na paliwie i czasie pracy. Nie dlatego, że chcieli mieć AI – ale dlatego, że chcieli jechać krócej i taniej" – wyjaśnia Szkudlarek.

Żabka – polski lider transformacji

"Nasz lokalny lider. Chmurowy ERP, SAP, AI i aplikacje mobilne? Jasne – ale tylko jako narzędzia do celu. Dzięki cyfryzacji procesów Żabka zwiększyła wydajność operacyjną o 20%, niemal zlikwidowała papierowy obieg dokumentów i otwiera dziś 3 sklepy dziennie" – chwali polską firmę ekspert.

Kluczowe wnioski dla inwestorów w AI

"To nie magia. To nie AI. To technologia w służbie celu – a nie na odwrotnie" – podsumowuje Bartosz Szkudlarek, wskazując receptę na sukces w inwestycjach w sztuczną inteligencję.

Ekspert jednoznacznie stwierdza: firmy odnoszące sukces w transformacji cyfrowej nie traktują technologii jako celu samego w sobie, lecz jako narzędzie do osiągnięcia konkretnych rezultatów biznesowych. To fundamentalna różnica między tymi, którzy tracą miliony na projektach AI, a tymi, którzy dzięki nim wyprzedzają konkurencję.

AI w wojsku. Do czego jest używana? Jak wygląda wojna w cyberprzestrzeni?
QUIZ PRL. 10 polskich wynalazków, które wstrząsnęły światem
Pytanie 1 z 10
Jan Czochralski w 1916 w laboratorium AEG w Berlinie wynalazł metodę, dzięki której działają wszystkie:
Quiz PRL. 10 polskich wynalazków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZTUCZNA INTELIGENCJA