i Autor: shutterstock

Zwolnienia grupowe

Olbrzymie zwolnienia w Żywcu i Bielsku - Białej. Kryzys w tej branży zatapia kolejną fabrykę

Olbrzymie zwolnienia w Hutchinson. Francuska firma to producent zaawansowanych technologicznie produktów z gumy i tworzyw sztucznych tłumaczy decyzję pogłębiającym się kryzysem w branży motoryzacyjnej. W Bielsku-Białej, pracę straci 80 osób, z kolei w Żywcu, zatrudnienie zmniejszy się o 91 etatów. Zwolnienia grupowe zakończą się do końca przyszłego roku. Niestety problem jest szerszy. Na skutek decyzji Brukseli, koncerny motoryzacyjne uciekają z Europy i przenoszą produkcję np. do Brazylii.