Nowe dane GUS. Rośnie wynagrodzenie, spada zatrudnienie

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9.078,16 zł, co oznacza wzrost 7,1 proc. rok do roku. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc., wobec oczekiwanych -0,9 proc.

„W listopadzie 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym rocznych, świątecznych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń” - podał GUS.

Więcej informacji wkrótce

