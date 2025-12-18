Nowe dane GUS. Rośnie wynagrodzenie, spada zatrudnienie

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
2025-12-18 10:15

Jak podał GUS - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9.078,16 zł, co oznacza wzrost 7,1 proc. rdr, wobec konsensusu PAP Biznes 6,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc., wobec oczekiwanych -0,9 proc.

Banknoty polskiej waluty, złotówki, o nominałach 100, 50, 20 i 10 złotych, leżące obok siebie. Symbolizują wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. O najnowszych danych GUS na temat zarobków i zatrudnienia przeczytasz na Super Biznes.

i

Banknoty polskiej waluty, złotówki, o nominałach 100, 50, 20 i 10 złotych, leżące obok siebie. Symbolizują wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. O najnowszych danych GUS na temat zarobków i zatrudnienia przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane o wynagrodzeniach

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2025 r. wyniosło 9.078,16 zł, co oznacza wzrost 7,1 proc. rok do roku. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc., wobec oczekiwanych -0,9 proc.

„W listopadzie 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. Na wzrost poziomu wynagrodzeń miała wpływ większa skala dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii w tym rocznych, świątecznych, a także z okazji Dnia Górnika, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń” - podał GUS.

Więcej informacji wkrótce

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15

Polecany artykuł:

Wypłaty z bankomatów droższe od 2026 roku! Podnoszą opłatę bankomatową
WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Pytanie 1 z 15
Co to jest PKB?
QUIZ PRL. Waloryzacja, inflacja, deflacja. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GUS
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE