Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy, która ma uregulować zmiany w umowach kredytów hipotecznych związane z zamianą WIBOR-u na nowy wskaźnik POLSTR.

Projektowana ustawa ma zapewnić prawną podstawę dla stosowania tzw. spreadu korygującego, aby zamiana wskaźników była neutralna dla kredytobiorców i banków.

Zmiany obejmą również funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), m.in. w zakresie przymusowej restrukturyzacji i gwarantowania depozytów, oraz nadzór nad kantorami.

Nowe przepisy mają jednoznacznie uregulować działalność "walutomatów" oraz umożliwić prowadzenie działalności kantorowej za pośrednictwem agentów

Jak zmiana WIBOR na POLSTR wpłynie na kredyty hipoteczne?

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, która ma wprowadzić kluczowe zmiany na rynku finansowym. Najważniejsza z nich dotyczy milionów Polaków spłacających kredyty hipoteczne. Chodzi o ostateczne uregulowanie zasad, na jakich dotychczasowy wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony nowym – POLSTR. Głównym celem jest zapewnienie prawnej pewności co do stosowania tzw. spreadu korygującego. Ma on wyrównać różnicę między starym a nowym wskaźnikiem, aby zmiana była neutralna dla obu stron umowy kredytowej.

Problem polega na tym, że obecne przepisy dotyczące kredytów hipotecznych mówią o oprocentowaniu składającym się z dwóch elementów: wskaźnika referencyjnego i marży banku. Wprowadzenie trzeciego elementu, czyli spreadu, jedynie na mocy rozporządzenia ministra, mogłoby zostać zakwestionowane w sądach. Jak zauważa resort finansów, taka sytuacja „może doprowadzić do ryzyka kwestionowania ważności zastosowania tej korekty jako sprzecznej z przepisami”. Dlatego w projekcie proponuje się wprowadzenie na poziomie ustawy podstawy prawnej zastępowania w umowach o kredyt hipoteczny wartości wskaźnika referencyjnego, dla którego określono zamiennik, wartością zamiennika i korektą spreadu. To rozwiązanie ma zamknąć furtkę do podważania umów po zakończeniu reformy.

Nowe uprawnienia BFG i regulacje dla kantorów

Projektowane przepisy to nie tylko reforma wskaźników referencyjnych, ale także wzmocnienie stabilności całego sektora finansowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) ma zyskać nowe, istotne uprawnienia. Będą to m.in. możliwość przeprowadzania kontroli na miejscu w restrukturyzowanych podmiotach oraz testowanie wykonalności planów naprawczych. BFG otrzyma również mechanizmy, które pozwolą skuteczniej dochodzić odpowiedniej struktury kapitałowej w instytucjach finansowych, co ma kluczowe znaczenie dla sprawnej rekapitalizacji w razie kryzysu.

Zmiany dotkną również rynek wymiany walut. Inny pakiet zmian dotyczy jednoznacznego uregulowania wykonywania działalności kantorowej za pomocą automatycznych urządzeń do wymiany walut (tzw. walutomatów). Projekt ma również umożliwić kantorom prowadzenie działalności za pośrednictwem agentów, co wpisuje się w deklarowany przez resort cel „deregulacji, decentralizacji i zwiększenia efektywności”. Nadzór nad działalnością kantorową ma zostać wzmocniony po stronie Narodowego Banku Polskiego.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji w III kwartale 2026 roku. Prace prowadzone przez Ministerstwo Finansów mają na celu nie tylko wdrożenie krajowych rozwiązań, ale także uzupełnienie i skorygowanie implementacji unijnych dyrektyw oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Cały pakiet legislacyjny ma służyć „rozwojowi rynku finansowego oraz zwiększeniu stabilności finansowej na tym rynku”. Doprecyzowanie przepisów, zwłaszcza w kontekście przymusowej restrukturyzacji, jest odpowiedzią na dotychczasowe doświadczenia i ma pozwolić BFG na jeszcze efektywniejszą realizację jego ustawowych zadań.

