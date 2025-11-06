Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wprowadził kredyt w rachunku bieżącym oparty na nowym wskaźniku POLSTR, oferując elastyczny dostęp do kapitału dla firm MŚP i korporacji.

POLSTR różni się od WIBOR-u tym, że bazuje na rzeczywistych, zapadłych depozytach overnight, a nie na prognozach, co ma zapewnić większą rynkowość i codzienną aktualizację oprocentowania.

Inne duże banki, jak PKO BP, ING Bank Śląski czy Santander, również planują wprowadzenie produktów opartych na POLSTR, choć PKO BP przewiduje to dopiero w przyszłym roku.

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce jest w toku od 2022 roku, a ostateczne zastąpienie WIBOR-u przez POLSTR planowane jest na rok 2027

Bank Pekao S.A. w czwartek ogłosił, że rozpoczyna nową erę w finansowaniu firm. Jako pierwszy bank komercyjny w kraju zaoferował produkt kredytowy, którego oprocentowanie jest powiązane ze wskaźnikiem POLSTR (Polish Short Term Rate). Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce wprowadza do oferty kredyt w rachunku bieżącym oparty na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw z segmentu MŚP oraz korporacji. Jak informuje bank, nowe rozwiązanie ma otworzyć „nowy etap w ofercie finansowania przedsiębiorstw, zapewniając im elastyczny dostęp do kapitału w oparciu o rynkową, codziennie aktualizowaną stopę procentową”. Oprocentowanie będzie oparte na zmiennej stawce POLSTR 1M Stopa Składana, powiększonej o stałą marżę banku.

Co na to inne banki? PKO BP podało możliwy termin

Podczas gdy Pekao S.A. wyszło przed szereg, inne czołowe banki wciąż analizują sytuację i przygotowują się do wdrożenia. Wiceprezes PKO Banku Polskiego, Krzysztof Dresler, w rozmowie z PAP przekazał, że największy polski bank planuje wprowadzić kredyty oparte na wskaźniku POLSTR zgodnie z harmonogramem Narodowej Grupy Roboczej. Na pytanie o konkretny termin odpowiedział, że stanie się to „prawdopodobnie w przyszłym roku”. Z kolei ING Bank Śląski oraz Santander Bank Polska na razie zachowują wstrzemięźliwość, informując, że o zmianach w ofercie będą komunikować w odpowiednim czasie.

Choć na razie tylko jeden bank zdecydował się na ten krok, to jasny sygnał, że koniec WIBOR-u jest nieunikniony, a inne instytucje finansowe przygotowują się do transformacji. Paweł Bednarz z Alior Banku zauważył, że zgodnie z mapą drogową, oferowanie kredytów klientom musi być poprzedzone rozwojem rynku obligacji i instrumentów pochodnych opartych na POLSTR.

Czym POLSTR różni się od WIBOR-u i kiedy zmiana obejmie wszystkich?

Reforma wskaźników referencyjnych to proces, który ma na celu zastąpienie WIBOR-u wskaźnikiem bardziej transparentnym i opartym na rzeczywistych transakcjach. Kluczowa różnica polega na metodologii. WIBOR bazuje częściowo na deklaracjach i prognozach dotyczących przyszłych transakcji depozytowych między bankami. Nowy wskaźnik POLSTR ma bazować na zrealizowanych już transakcjach depozytowych typu overnight, w przeciwieństwie do WIBOR-u, który częściowo opiera się na prognozach, co ma zapewnić większą transparentność. Prace nad reformą trwają od 2022 roku, a ostateczny termin całkowitego przejścia z WIBOR na nowy wskaźnik został wyznaczony na koniec 2027 roku. Warto przypomnieć, że po drodze zrezygnowano z innego kandydata, wskaźnika WIRON, na rzecz docelowego POLSTR-u, co pokazuje złożoność całego procesu.

