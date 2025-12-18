Prezes URE zatwierdził taryfy Enei na 2026 rok dla gospodarstw domowych, ustalając średnią cenę energii na 495,16 zł/MWh netto.

Pomimo obniżki ceny samej energii, rachunki za prąd wzrosną o około 3% z powodu wzrostu kosztów dystrybucji i innych opłat.

Enea szacuje, że zatwierdzona taryfa nie pokrywa wszystkich uzasadnionych kosztów, co wymusi utworzenie rezerwy w wysokości 178 mln zł.

Enea i taryfy G: decyzja URE na 2026 rok

Zarząd Enei poinformował, że 17 grudnia 2025 r. spółka przeanalizowała wpływ zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryfy na wynik finansowy segmentu obrotu. Nowe stawki dla odbiorców z grup taryfowych G będą obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. i obejmą gospodarstwa domowe korzystające z cen regulowanych.

Prezes URE zatwierdził dla Enei średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 495,16 zł za MWh netto. Oznacza to, że po zakończeniu mechanizmu mrożenia cen, który obowiązywał do 31 grudnia 2025 r., sama energia elektryczna będzie kosztować minimalnie mniej niż dotychczasowe 500 zł za MWh.

Koszty Enei a rezerwa finansowa

Spółka zaznacza jednak, że zatwierdzona taryfa nie pokrywa wszystkich ponoszonych kosztów. Jak podano w komunikacie: „Wysokość zatwierdzonej taryfy nie pokrywa w pełni szacowanych przez spółkę uzasadnionych kosztów, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej z uwzględnieniem zmienności profilu zużycia energii elektrycznej przez klientów oraz kosztów jej bilansowania”.

W konsekwencji Enea zidentyfikowała konieczność utworzenia w IV kwartale 2025 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie obrotu. Jej wartość została wstępnie oszacowana na 178 mln zł, przy czym spółka zastrzegła możliwość korekty tej kwoty w raporcie rocznym za 2025 r.

Rachunki gospodarstw domowych: energia tańsza, dystrybucja droższa

Prezes URE Renata Mroczek wskazała, że dla większości gospodarstw domowych korzystających z taryf regulowanych wzrost całego rachunku za energię wyniesie około 3 proc. Choć cena samej energii elektrycznej spadnie, istotnie wzrośnie część dystrybucyjna rachunku.

Zatwierdzone taryfy dystrybucyjne dla pięciu największych operatorów sieci wzrosną średnio o 9,36 proc. rok do roku. Natomiast stawki obejmujące opłaty: kogeneracyjną, mocową, OZE i jakościową zwiększą się przeciętnie o 7,6 proc. Regulator tłumaczy te zmiany koniecznością finansowania inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci, a także wpływem inflacji oraz taryfy przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

