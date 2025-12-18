Aż trzy podwyżki dla kierowców w 2026 roku. W tym opłata emisyjna

Trzy zasadnicze zmiany w systemie e-TOLL w 2026 roku.

Zmiany w opłatach drogowych e-TOLL w 2026

W 2026 roku przewoźnicy korzystający z systemu e-TOLL muszą przygotować się na trzy kluczowe zmiany w cennikach opłat drogowych. Pierwsza zmiana nastąpi na początku roku 2026, kiedy to opłaty w systemie e-TOLL zostaną zwaloryzowane.

Kolejna podwyżka, planowana na 1 lutego 2026 roku, będzie związana z rozszerzeniem systemu e-TOLL o dodatkowe 645 kilometrów dróg. Co więcej, podstawowa stawka za przejazd po tych odcinkach wzrośnie o około 40 proc. To znacząca zmiana, która dotknie wielu przewoźników korzystających z tych tras.

Opłaty emisyjne w systemie e-TOLL

Z kolei w drugiej połowie 2026 roku rząd planuje wprowadzić nowy cennik opłat drogowych, uzależniony od norm emisji CO2 pojazdów. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, starsze ciężarówki, wyprodukowane przed 2019 rokiem, będą kosztowały przewoźników więcej.

Wysokość opłat będzie uzależniona od wyników systemu Vecto (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool), który służy do obliczania zużycia paliwa i emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

W praktyce oznacza to, że właściciele starszych pojazdów zapłacą więcej, natomiast nowsze ciężarówki, spełniające wyśrubowane normy emisyjne, mogą liczyć na niższe opłaty. Rząd liczy na to, że wprowadzenie nowego cennika skłoni zarządców flot do wymiany pojazdów na bardziej ekologiczne.

e-TOLL to elektroniczny system poboru opłat drogowych, który zastąpił poprzedni viaTOLL 1 października 2021 roku. System nalicza opłaty za korzystanie z wybranych odcinków autostrad, dróg ekspresowych oraz krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Aby korzystać z systemu e-TOLL, pojazd musi być wyposażony w urządzenie geolokalizacyjne. Korzystanie z systemu e-TOLL jest obowiązkowe dla użytkowników pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita (DMC) przekracza 3,5 tony - zarówno samochodów ciężarowych, jak i zespołów pojazdów, np. samochodów osobowych ciągnących przyczepę, jeśli łączna DMC takiego zestawu wynosi ponad 3,5 tony. Ciągniki rolnicze są wyłączone z opłat.

