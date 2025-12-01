Zakopane wprowadza opłaty za parkowanie! Turyści zapłacą nawet w weekendy

Zakopane wprowadza opłaty za parkowanie w weekendy i święta od grudnia 2024.

Nowy cennik: minimalna opłata 4 zł za pół godziny, pierwsza godzina 6 zł.

Zakopiańska Karta Mieszkańca uprawnia do bezpłatnego parkowania przez 120 minut dziennie.

Zmiany mają na celu poprawę rotacji pojazdów i dostępności miejsc parkingowych.

Parkowanie w weekendy Zakopanem już nie będzie darmowe!

Od grudnia 2025 roku, za parkowanie w Zakopanem trzeba będzie płacić codziennie, w godzinach od 8:00 do 21:00. Dotyczy to wszystkich stref objętych opłatami. Władze miasta tłumaczą, że zmiany mają na celu zwiększenie rotacji pojazdów oraz ułatwienie znalezienia miejsca postojowego w popularnych lokalizacjach, takich jak Krupówki czy okolice szlaków turystycznych. Opłaty będzie można wnosić w parkometrach lub za pomocą aplikacji mobilnych.

Wraz z wprowadzeniem nowych zasad, zmianie uległ również cennik. Minimalna opłata za pół godziny postoju wynosi 4 zł. Za pierwszą godzinę zapłacimy 6 zł, za drugą 7 zł, a za trzecią 8,20 zł. Od czwartej godziny, każda kolejna godzina postoju będzie kosztować 6 zł.

Mieszkańcy Zakopanego będą mogli parkować za darmo

Mieszkańcy Zakopanego, posiadający Zakopiańską Kartę Mieszkańca, również odczują zmiany, ale w pozytywny sposób. Osoby z aktywnym pakietem parkingowym będą mogły parkować bezpłatnie przez 120 minut dziennie (jednorazowo lub dwukrotnie po 60 minut). Bezpłatny bilet będzie można pobrać w parkometrze lub wygenerować w aplikacji mobilnej.

Wprowadzenie strefy parkingowej w Zakopanem było możliwe dzięki kwietniowym zmianom w ustawie o drogach publicznych. O te zmiany zabiegały samorządy uzdrowiskowe i turystyczne, argumentując to koniecznością uporządkowania parkowania w dni wolne. W tych okresach, kumulacja samochodów na parkingach przy atrakcjach turystycznych jest największa. Celem zmian jest nie tylko pobieranie opłat, ale również zwiększenie rotacji pojazdów, poprawa dostępności miejsc parkingowych oraz umożliwienie gminom skuteczniejszego zarządzania ruchem.

Władze Zakopanego podkreślają, że dotychczasowe zwolnienie z opłat w dni wolne powodowało blokowanie miejsc parkingowych przez wiele godzin przez te same pojazdy. Nowe przepisy dają gminom poniżej 100 tys. mieszkańców możliwość samodzielnego decydowania o poborze opłat w weekendy.

Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Zakopanem jest efektem uchwały Rady Miasta z dnia 23 października 2025 roku. Podobne regulacje dotyczące parkingów wejdą w życie od nowego roku również w innych miejscowościach, takich jak Krynica-Zdrój i Muszyna.

Zakopane z czasów PRL-u. Jak żyło się w jedynym "wolnym mieście" w Polsce?