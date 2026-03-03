Prezydent Trump zapowiedział zerwanie handlu z Hiszpanią i wyraził niezadowolenie z Wielkiej Brytanii, zarzucając im brak wsparcia w operacji przeciwko Iranowi.

Powodem decyzji Trumpa jest odmowa Hiszpanii udostępnienia baz wojskowych USA do ataków na Iran oraz nieosiągnięcie przez Hiszpanię 5% PKB wydatków na obronność.

Hiszpania, poprzez premier Sanchez i minister obrony Robles, odrzuciła jednostronne działania militarne USA i Izraela, powołując się na prawo międzynarodowe i istniejące porozumienia.

Trump podkreślił, że ma "prawo" zakończyć wszelkie interesy z Hiszpanią, a także skrytykował premiera Wielkiej Brytanii za odmowę wykorzystania bazy Diego Garcia.

Trump zrywa handel z Hiszpanią? Mocne słowa

To cios, jakiego w relacjach amerykańsko-hiszpańskich nie było od lat. Donald Trump podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu ogłosił, że Stany Zjednoczone zamierzają całkowicie zerwać stosunki handlowe z Hiszpanią. Jego słowa były jednoznaczne i nie pozostawiały pola do interpretacji.

– Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć niczego do czynienia z Hiszpanią – stwierdził prezydent USA.

Decyzja została już przekazana do realizacji. Donald Trump poinformował, że polecił Scottowi Bessentowi, swojemu ministrowi finansów, by ten przygotował odpowiednie kroki i zerwał wszelkie kontakty handlowe z Madrytem. Prezydent podkreślił, że „ma prawo”, by zakończyć „wszelkie interesy” z tym krajem, który w jego ocenie przestał być przyjazny wobec USA.

Dlaczego Trump nałożył sankcje na Hiszpanię?

Bezpośrednim zapalnikiem dla tak ostrej reakcji Donalda Trumpa jest postawa Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Prezydent USA jest wściekły, że Madryt odmówił udostępnienia baz wojskowych, które armia amerykańska od dekad wykorzystuje na południu kraju. Hiszpańska ministra obrony, Margarita Robles, jasno stwierdziła, że bazy nie zostaną użyte do wsparcia ofensywy, powołując się na prawo międzynarodowe.

To nie jedyny zarzut. Trump wypomniał także Hiszpanii, że nie zwiększyła swoich wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, co w jego ocenie świadczy o braku lojalności sojuszniczej. Głównym powodem, dla którego relacje na linii Trump-Hiszpania znalazły się w największym kryzysie od lat, jest jednak odmowa Madrytu w sprawie baz wojskowych.

Na cenzurowanym znalazła się również Wielka Brytania. Donald Trump wyraził swoje głębokie rozczarowanie postawą brytyjskiego premiera Keira Starmera, który także nie zgodził się na wykorzystanie brytyjskiej bazy Diego Garcia do prowadzenia ataków na Iran.

– Nie mamy tu do czynienia z Winstonem Churchillem – skwitował gorzko Trump, dodając, że przez tę decyzję amerykańskie samoloty muszą wykonywać znacznie dłuższe i bardziej kosztowne loty.

