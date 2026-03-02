WIG20 na otwarciu poniedziałku traci ponad 2 proc. – sprawdź, które spółki spadają najmocniej.

Ceny ropy naftowej rosną, ale analitycy uspokajają – nadwyżka podaży na rynku pozostaje.

Złoty pod presją i ryzyko opóźnienia obniżki stóp procentowych przez RPP.

Eksperci wskazują okno inwestycyjne – kiedy warto szukać przecenionych aktywów?

WIG20 i największe spadki – banki i Żabka na czele wyprzedaży

Najsilniej w indeksie WIG20 tracą spółki bankowe oraz wybrane blue chipy. Na czele spadków znalazły się mBank i Alior Bank – obydwa taniały o 3,5 proc. PKO BP zniżkował o 3,4 proc., a Pekao o 3,2 proc. Równie mocno wyprzedawano akcje Budimeksu (minus 3,2 proc.) i Żabki (minus 3 proc.).

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w indeksie mWIG40. Rainbow Tours traci aż 10,6 proc. – inwestorzy wyraźnie obawiają się, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie uderzy w ruch turystyczny i rentowność biur podróży.

Ceny ropy naftowej rosną – czy grozi nam powrót inflacji?

Wzrost cen ropy po ataku na Iran nie zaskoczył doświadczonych graczy rynkowych. Marek Kaźmierczak, Starszy Zarządzający Funduszami w VIG/C-QUADRAT TFI, tłumaczy:

Atak Izraela i USA na Iran nie był zaskoczeniem dla rynków finansowych. Początek wzrostu cen ropy obserwowaliśmy już dwa tygodnie wcześniej i aktualne wzrosty są związane ze strachem wynikającym z zaburzeń w logistyce tego surowca. Niemniej, rynek ropy pozostaje z nadwyżką podaży, a kartel OPEC z dużym prawdopodobieństwem zwiększy wydobycie ropy równoważąc niedobory z Iranu. Nie zapominajmy również o przejęciu kontroli przez USA nad rynkiem ropy w Wenezueli.

Ekspert odnosi się też wprost do zagrożenia inflacją:

W krótkim terminie, szybki wzrost cen ropy naftowej powoduje wzrost oczekiwań inflacyjnych (tylko w krótkim terminie) i większą zmienność na rynkach obligacji – wzrost rentowności obligacji, który przekłada się na spadek cen obligacji długoterminowych. Na dziś, nie widać podstaw do istotnego wzrostu inflacji w długim okresie czasu.

Złoty słabnie, RPP może opóźnić obniżkę stóp procentowych

Analitycy Santander Bank Polska oceniają, że reakcja rynków finansowych na konflikt na Bliskim Wschodzie jest na razie umiarkowana. Jednak gdyby wzrosty cen ropy i osłabienie złotego utrzymały się lub przyspieszyły, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby odłożyć planowaną obniżkę stóp procentowych. Decyzja RPP jest powszechnie oczekiwana jeszcze w tym tygodniu.

Słabszy złoty to dodatkowe ryzyko dla polskich importerów i konsumentów – drożeje towar sprowadzany z zagranicy. Wyższe ceny ropy bezpośrednio przekładają się też na rachunki za paliwo i energię.

Ucieczka do złota i dolara – rynki wschodzące pod presją

Wzrost napięcia geopolitycznego uderzył w rynki wschodzące, do których należy Polska. Kaźmierczak wyjaśnia mechanizm:

Wzrost ryzyka geopolitycznego przekłada się w naturalny sposób na zwiększone zainteresowanie złotem i metalami szlachetnymi, ale także częściowym powrotem do amerykańskiego dolara. Oznacza to także zwiększoną presję na rynki akcji, a w szczególności na rynki wschodzące. Do jednego z tych krajów należy Polska, gdyż historycznie – wzrost wartości amerykańskiego dolara miał zazwyczaj negatywny wpływ na spółki z indeksu WIG20.

Perspektywy dla WIG20 – kiedy warto kupować przecenione spółki?

Analitycy Biura Maklerskiego Alior Banku wskazują, że dalszy sentyment rynkowy będzie zależał od rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie i gotowości Iranu do negocjacji. Po pierwszym szoku sytuacja na rynkach powinna się stabilizować, choć trudno liczyć na szybkie spadki cen ropy i wyraźną poprawę nastrojów inwestorów.

Kaźmierczak pozostaje ostrożnym optymistą i wskazuje konkretny horyzont czasowy:

Mając na uwadze bieżące wydarzenia, z naszego punktu widzenia, należy oczekiwać pewnej słabości w ciągu najbliższego miesiąca i będzie to dobry czas na poszukiwania przecenionych aktywów.

Sektor TSL i MŚP w ogniu – gospodarcze skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie

Swój komentarz do sytuacji geopolitycznej i jej skutków dla polskiej gospodarki zabrała Hanna Mojsiuk, ekspertka Północnej Izby Gospodarczej. Jej ocena jest wyważona, ale ostrzegawcza:

Nie da się szybko ocenić, jak wielka będzie skala zmian i konsekwencji gospodarczych konfliktu zbrojnego między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Jedno jest jednak pewne, że konsekwencje dla całej ropy będą, a Polska na pewno będzie jednym z beneficjentów tych konsekwencji. Polska sprowadza gaz z Kataru.

Mojsiuk zwraca uwagę na szerszy kontekst logistyczny i zagrożenia dla firm z sektora MŚP:

Bliski Wschód jest także źródłem dostaw ropy dla wielu producentów. Przed nami więc kolejny czas dużej niestabilności w sektorze TSL i w globalnej logistyce. Jeżeli ceny ropy i gazu wzrosną, to demokratycznie negatywne konsekwencje gospodarcze będą dotykać wszystkich firm, zarówno gigantów, jak i firm sektora MŚP.

Ekspertka przypomina też o szerszym tle makroekonomicznym:

Musimy pamiętać, że rok 2026 miał być czasem uspokojenia gospodarczego, a tymczasem cały czas sytuacja geopolityczna jest rozkręcana, a kolejne konflikty tylko oddalają nas od upragnionego spokoju.

Giełda po ataku na Iran – najważniejsze wnioski dla inwestorów

WIG20 stracił na otwarciu ponad 2 proc. w reakcji na atak na Iran. Banki, Budimex i Żabka należą do największych przegranych sesji. Ceny ropy rosną, ale nadwyżka podaży i potencjalny wzrost wydobycia OPEC ograniczają ryzyko trwałej inflacji. Złoty słabnie, a RPP może opóźnić obniżkę stóp procentowych. Eksperci zalecają ostrożność przez najbliższy miesiąc, jednocześnie wskazując ten czas jako dobry moment do poszukiwania okazji inwestycyjnych.

