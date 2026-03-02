Od 2 marca Biedronka oferuje słodycze premium (Raffaello, Ferrero Rocher) w promocji "drugi za 1 zł" dla posiadaczy karty Moja Biedronka.

Klienci mogą skorzystać z promocji "drugi za 2 zł" na czekolady Milka i kosmetyki, a także kupić perfumy za 5 zł przy zakupie drugiego produktu.

Biedronka przygotowała też akcje "1+1 gratis" na owoce i warzywa oraz "2+2 gratis" na wybrane ciastka, dostępne dla wszystkich bez limitów.

Od 2 marca sieć obniża regularne ceny kluczowych produktów, takich jak cukier (1,99 zł/kg) czy olej rzepakowy (6,99 zł/l Kujawski), co stanowi stałą oszczędność niezależnie od promocji.

Biedronka od 2 marca. Słodycze za 1 zł

Nowy miesiąc, nowe okazje w Biedronce. Najwięcej zyskają posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Wśród najmocniejszych ofert znalazła się akcja z drugim produktem za 1 zł. Przy zakupie dwóch opakowań wybranych słodyczy drugie kosztuje symboliczną złotówkę. Promocja obejmuje m.in. praliny Raffaello i Ferrero Rocher. Obowiązuje limit – maksymalnie cztery sztuki dziennie na jedno konto, a oferta potrwa do 4 marca włącznie.

Drugi produkt za 2 zł. Milka i kosmetyki w promocji

Do 7 marca klienci mogą skorzystać z oferty, w której drugi produkt kosztuje tylko 2 zł. Promocja dotyczy m.in. czekolad Milka (tabliczki do 100 g), ale prawdziwą gratką są kosmetyki.

W obniżonych cenach dostępne będą produkty do makijażu i stylizacji paznokci oraz kosmetyki do oczyszczania i pielęgnacji twarzy. Wprowadzono dzienne limity: odpowiednio do 4, 3 i 2 produktów za 2 zł – w zależności od kategorii. To okazja, by uzupełnić kosmetyczkę znacznie taniej niż zwykle.

Perfumy nawet kilkadziesiąt złotych taniej

Sieć przygotowała też ofertę dla osób szukających zapachów. Drugi produkt z kategorii: perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane będzie można kupić za 5 zł. Przy regularnych cenach sięgających nawet kilkudziesięciu złotych oznacza to realną oszczędność. Limit wynosi do dwóch przecenionych produktów dziennie na kartę Moja Biedronka.

1+1 gratis i 2+2 gratis bez limitów

Promocje nie kończą się na ofercie dla lojalnych klientów. W sklepach pojawią się również akcje dostępne dla wszystkich. Popularne „1+1 gratis” obejmą przede wszystkim dział owoców i warzyw. Wśród produktów znalazły się m.in. mandarynki 1 kg, mini sałata rzymska (opakowanie po dwie sztuki), pomidory śliwkowe 500 g, pomidory cherry na gałązce 500 g oraz seler naciowy.

Z kolei w ramach akcji „2+2 gratis” bez limitów będzie można sięgnąć m.in. po ciastka listki Bonitki 260 g oraz biszkopciki Bonitki 170 g.

To nie promocja! Obniżka regularnych cen

Od 2 marca Biedronka obniża regularne ceny wielu popularnych produktów, podkreślając, że nie jest to promocja. Klienci sieci mogą m.in. kupić taniej:

* cukier biały, 1 kg - 1,99 zł,

* olej rzepakowy Kujawski, 1l - 6,99 zł,

* olej rzepakowy Wyborny, 3 l - 13,39 zł,

* olej rzepakowy Wyborny, 1 l - 4,59 zł,

* papier toaletowy biały Queen, 8 rolek - 6,49 zł,

* ręcznik papierowy, Queen Mega Sweep, 120 m - 9,99 zł.

PTNW - Miłosz Bembinow