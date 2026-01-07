Reforma orzecznictwa lekarskiego w ZUS ma przyspieszyć wydawanie decyzji i usprawnić system, m.in. poprzez jednoosobowe orzekanie i utworzenie centrów orzeczniczych.

Lekarze orzecznicy zyskają elastyczniejsze formy zatrudnienia, a ich wynagrodzenia mogą wzrosnąć średnio o około 25%.

Nowe przepisy precyzują, kiedy można stracić zasiłek chorobowy (np. za pracę zarobkową lub działania sprzeczne z leczeniem) oraz w jakich wyjątkowych sytuacjach można łączyć zwolnienie z pracą.

ZUS zyska większe uprawnienia do kontroli zwolnień lekarskich, w tym możliwość żądania dokumentacji medycznej, aby sprawdzić prawidłowość wykorzystania L4.

Reforma w ZUS: szybciej, prościej i z wyższymi pensjami

Prezydent Karol Nawrocki podpisał zmiany dotyczące orzecznictwa lekarskiego w ZUS oraz kontroli zwolnień lekarskich (L4). Ustawa ma uporządkować system, skrócić czas oczekiwania na decyzje i poprawić warunki pracy lekarzy, co ma pomóc w uzupełnieniu braków kadrowych.

Orzeczenia ZUS są kluczowe m.in. przy przyznawaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej. Nowe przepisy zmieniają też zasady zatrudniania: lekarze orzecznicy będą mogli pracować na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, ale część kluczowych funkcji (m.in. naczelny lekarz ZUS) pozostanie wyłącznie na etacie. Resort pracy szacuje, że nowe zasady wynagradzania przełożą się na ok. 25-procentowy wzrost pensji.

Jednoosobowe orzeczenia i nowe centra w oddziałach

Ustawa wprowadza jednoosobowe orzekanie także w drugiej instancji – zamiast obowiązkowych trzyosobowych komisji. Tylko w szczególnie trudnych sprawach możliwe będzie skierowanie sprawy do oceny przez trzech lekarzy orzeczników. Dodatkowo zadania mają zostać skupione w centrach orzeczniczych tworzonych w oddziałach ZUS.

Kontrola L4 i utrata zasiłku chorobowego – kiedy grożą konsekwencje?

Nowe przepisy precyzują, w jakich sytuacjach można stracić prawo do świadczenia. Zasiłek chorobowy może zostać odebrany osobom, które podczas zwolnienia lekarskiego wykonują pracę zarobkową, podejmują aktywność sprzeczną z celem leczenia albo podejmują działania mogące wydłużyć chorobę – jak np. forsowny wyjazd w trakcie rekonwalescencji. Dopuszczalne pozostają drobne czynności życia codziennego, np. zakupy.

Ustawa przewiduje też możliwość łączenia zwolnienia i pracy w wyjątkowych przypadkach – np. gdy ktoś ma dwa etaty, a charakter jednej pracy pozwala na jej wykonywanie bez szkody dla leczenia.

ZUS z większymi uprawnieniami do kontroli zwolnień

Zmiany obejmują również nowe zasady kontroli. ZUS będzie mógł sprawdzać osoby ubezpieczone oraz tych, którym ubezpieczenie chorobowe już ustało, pod kątem prawidłowego wykorzystywania L4. ZUS zyska też prawo do żądania udostępnienia dokumentacji medycznej – zarówno od lekarza wystawiającego zwolnienie, jak i od placówki, w której je wystawiono.

Kontrola ma ustalić, czy chory nie podejmuje działań wykluczających go z prawa do zwolnienia. W przypadku zasiłku opiekuńczego sprawdzane ma być także, czy w gospodarstwie domowym nie ma innych osób mogących zapewnić opiekę.

PTNW Balcerowicz