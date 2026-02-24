Rząd przyjął projekt ustawy o obowiązkowym czipowaniu psów i zwierząt w schroniskach, a także kotów zmieniających właściciela, aby ograniczyć bezdomność zwierząt.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) ma być prowadzony przez ARiMR i pozwoli na identyfikację zwierząt oraz ich właścicieli, co pomoże w odnajdywaniu zaginionych pupili.

Koszt czipowania i rejestracji zwierzęcia wyniesie do 50 zł za każdą usługę, a proces wdrażania rejestru i identyfikacji potrwa łącznie 6 lat.

Projekt ustawy powstał w odpowiedzi na trzykrotny wzrost kosztów gmin związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (do ponad 347 mln zł w 2023 r.) i zalecenia NIK.

Obowiązkowe czipowanie psów. Rząd przyjął kluczowy projekt

Rząd dał zielone światło dla projektu ustawy, która ma na dobre zmienić sytuację psów w Polsce. We wtorek przyjęto przepisy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, w skrócie KROPiK. To narzędzie, które ma pomóc w walce z bezdomnością zwierząt. Informację o decyzji rządu przekazał wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

– Chciałem podzielić się radosną nowiną. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów – powiedział wiceminister podczas posiedzenia sejmowej komisji.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim, każdy właściciel psa będzie musiał go zaczipować i zarejestrować w nowej, centralnej bazie danych. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe czipowanie psów, które ma stać się powszechnym standardem w całym kraju. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku kotów – tutaj obowiązek dotyczyć będzie tylko zwierząt przebywających w schroniskach oraz tych, które zmieniają właściciela (np. są sprzedawane z hodowli). Pozostali właściciele kotów będą mogli zarejestrować je dobrowolnie.

Warto zaznaczyć, że właściciele psów, które już mają wszczepiony czip zgodny z obowiązującymi normami, nie będą musieli powtarzać zabiegu. Konieczna będzie jedynie rejestracja zwierzęcia w nowym systemie KROPiK. Na wprowadzenie zmian przewidziano sporo czasu. Samo stworzenie rejestru ma potrwać do trzech lat, a kolejne trzy lata właściciele będą mieli na identyfikację i rejestrację swoich zwierząt.

Schronisko dla psów w Sobolewie zamknięte

Ile będzie kosztować czipowanie i rejestracja psa?

Jedną z najważniejszych kwestii dla właścicieli są oczywiście koszty. Projekt ustawy precyzuje, ile trzeba będzie zapłacić za dostosowanie się do nowych przepisów. Na szczęście nie są to kwoty zaporowe. Koszt związany z obowiązkowym czipowaniem psów nie przekroczy 100 zł, przy czym projekt zakłada, że samo wszczepienie czipa to wydatek do 50 zł, a drugie tyle wyniesie opłata rejestracyjna.

Obie czynności – zarówno wszczepienie transpondera, jak i wprowadzenie danych do systemu – będą wykonywane przez lekarzy weterynarii. To właśnie oni będą pobierać opłaty za wykonane usługi. Warto pamiętać, że jest to jednorazowy wydatek, który ma zapewnić psu "tożsamość" i znacząco zwiększyć jego bezpieczeństwo w razie zaginięcia.

Sercem całego systemu ma być nowa, centralna baza danych. Za stworzenie i prowadzenie tej bazy, czyli Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), ma odpowiadać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To właśnie tam będą spływać wszystkie informacje o zaczipowanych zwierzętach i ich właścicielach.

Rejestr ma gromadzić dane, które pozwolą szybko i bezbłędnie powiązać psa lub kota z jego opiekunem. W bazie znajdą się między innymi:

unikalny numer transpondera (czipa),

rasa, płeć, umaszczenie i data urodzenia zwierzęcia,

dane właściciela: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, a także numer PESEL.

26