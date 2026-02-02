• W Polsce powstaje Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów (KROPiK), którego uruchomienie i utrzymanie przez 10 lat ma kosztować państwo ponad 130 mln zł.

• Nowe przepisy wprowadzą obowiązkowe czipowanie i rejestrację wszystkich psów oraz części kotów, m.in. przy sprzedaży czy przyjęciu do schroniska.

• Właściciele psów będą musieli zaczipować i zarejestrować zwierzę do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie, a koszt tej operacji to maksymalnie 50 zł.

• Niewypełnienie obowiązku czipowania i rejestracji będzie groziło karą grzywny.

Obowiązek czipowania psów coraz bliżej

Po głośnych problemach związanych ze schroniskami pojawiły się środki na stworzenie Krajowego Rejestru Oznakowania Psów i Kotów. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi deklaruje pokrycie większości kosztów uruchomienia oraz utrzymania systemu. Łączne wydatki państwa mają przekroczyć 130 mln zł w perspektywie 10 lat.

Finansowanie KROPiK z budżetu państwa

„Skutki finansowe projektowanej ustawy dla budżetu państwa w okresie 10 lat od jej wejścia w życie wyniosą 130,49 mln zł i zostaną niemal w całości, bo w kwocie 124,09 mln zł, pokryte z części budżetu, których dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa” – czytamy w „DGP”.

Pozostałe środki, jak podaje gazeta, zapewni resort odpowiedzialny za cyfryzację. Pieniądze te zostaną przeznaczone na integrację KROPiK z aplikacją mObywatel. Doprecyzowano również przepisy umożliwiające powierzenie budowy rejestru Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, podległemu Ministerstwu Cyfryzacji.

Czipowanie psów i kotów – kogo obejmą przepisy

Nowe regulacje mają objąć wszystkie psy oraz część kotów. Oznakowanie będzie wymagane m.in. przy sprzedaży zwierzęcia, przyjęciu go do schroniska oraz przy sprowadzeniu do Polski. Właściciele psów będą zobowiązani do czipowania i rejestracji do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Psy zaszczepione wcześniej trzeba będzie zgłosić w ciągu trzech lat.

Koszty czipowania i kary za brak rejestracji

Koszty oznakowania i wpisu do rejestru poniosą opiekunowie zwierząt. Maksymalna cena czipowania i rejestracji ma wynieść do 50 zł. Brak dopełnienia obowiązku będzie skutkował karą grzywny. Według szacunków MRiRW, właściciele czworonogów wydadzą łącznie około 766 mln zł. Gminy będą mogły wesprzeć mieszkańców finansowo, jednak przepisy nie nakładają na nie takiego obowiązku.

PTNW Balcerowicz