Big Arch to odpowiedź McDonald’s na rosnący apetyt klientów na większe i bardziej „konkretne” burgery. W środku znajdziemy dwa duże kotlety wołowe, trzy plastry sera cheddar, sałatę, ogórki, cebulę i specjalny sos. Całość zamknięta jest w dużej bułce z sezamem i makiem. Taka kanapka to już nie szybka przekąska, a solidny posiłek – ma ponad 1000 kcal.

Big Arch podbija sieć jeszcze przed premierą

Zanim burger oficjalnie pojawił się w menu, zrobiło się o nim głośno za sprawą viralowego nagrania z udziałem prezesa firmy. Krótki film, na którym szef McDonald’s próbuje kanapki, wywołał lawinę komentarzy i żartów w internecie.

Efekt? Zainteresowanie produktem tylko wzrosło. Big Arch zaczął być określany jako jeden z najbardziej wyczekiwanych burgerów ostatnich lat.

Ile kosztuje Big Arch w Polsce?

Cena nowej kanapki w Polsce nie była długo oficjalnie potwierdzona, ale szacunki wskazują, że burger może kosztować około 35–45 zł w zależności od zestawu i lokalizacji.

To więcej niż klasyczne pozycje z menu, co wpisuje się w strategię sieci. McDonald’s coraz mocniej stawia na większe i droższe produkty, które mają przyciągnąć klientów szukających „czegoś więcej” niż standardowy burger.

Największy burger w historii McDonald’s

Big Arch to nie tylko kolejna nowość, ale element większego trendu. Sieć testowała ten produkt wcześniej w innych krajach, m.in. w Kanadzie i Europie Zachodniej, zanim zdecydowała się na jego szersze wprowadzenie.

Burger wyróżnia się przede wszystkim rozmiarem – to jedna z największych kanapek, jakie kiedykolwiek pojawiły się w ofercie McDonald’s. Ma być odpowiedzią na konkurencję i rosnące oczekiwania klientów.

Hit czy tylko chwilowa moda?

Choć Big Arch budzi ogromne zainteresowanie, opinie są podzielone. Dla jednych to długo wyczekiwana nowość i „prawdziwy burger”, dla innych – zbyt duża i zbyt droga propozycja jak na fast food.

Jedno jest pewne: McDonald’s znowu trafił w punkt, jeśli chodzi o marketing. Big Arch już teraz przyciąga tłumy i napędza sprzedaż. A to oznacza, że wojna o klienta w segmencie fast foodów wchodzi na nowy poziom.

