Tańsze i bardziej dostępne mieszkania? Taki efekt ma przynieść podatek katastralny

Grażyna Czekalińska
2026-03-18 10:58

Temat, który od lat wraca jak bumerang, znów rozpala rynek nieruchomości. Lewica zapowiada projekt wprowadzający podatek katastralny, czyli daninę liczona od wartości mieszkań. Politycy przekonują, że to sposób na spekulację i wysokie ceny mieszkań. Eksperci studzą jednak emocje – droga do zmian jest długa i pełna znaków zapytania.

Nowoczesne budownictwo mieszkalne z placem zabaw na pierwszym planie, symbolizujące debaty o podatku katastralnym i cenach mieszkań.

  • Podatek katastralny znów na stole
  • Rządzący chcą uderzyć w inwestorów z wieloma mieszkaniami
  • Stawka? Nawet kilka proc. wartości nieruchomości
  • Czy to przełoży się na niższe ceny mieszkań?

Nowa propozycja ma uderzyć przede wszystkim w osoby posiadające więcej lokali. Z dotychczasowych założeń wynika, że podatek katastralny mógłby objąć właścicieli co najmniej trzech nieruchomości, czyli inwestorów kupujących mieszkania pod wynajem lub jako lokatę kapitału.

Celem jest jedno: zwiększenie dostępności lokali. Według polityków Lewicy ograniczenie opłacalności inwestowania w wiele mieszkań miałoby sprawić, że więcej lokali trafi na rynek, co mogłoby przełożyć się na niższe ceny mieszkań.

Różne warianty i brak jednej wersji

Na stole są różne warianty. Jedne zakładają podatek od wartości wszystkich nieruchomości, inne – progresywne stawki rosnące wraz z liczbą posiadanych mieszkań. W propozycji środowiska Razem pojawiały się nawet konkretne progi – od 1 proc. wartości przy kilku mieszkaniach do 3 proc. przy większych portfelach.

Choć zapowiedzi są głośne, rzeczywistość wygląda znacznie bardziej skomplikowanie. Projekt ustawy nie został jeszcze uchwalony, a jego kształt wciąż nie jest ostateczny.

Polska nie będzie pachołkiem - Pieniądze to nie wszystko - KARPACZ 2025

Problem: jak wycenić wszystkie mieszkania

Największą barierą pozostaje brak systemu, który pozwoliłby dokładnie określić wartość wszystkich nieruchomości w Polsce. Bez tego podatek katastralny nie ma solidnych podstaw do naliczania, co przyznają nawet przedstawiciele rządu.

Do tego dochodzą spory polityczne. W samej Lewicy nie ma pełnej zgody co do szczegółów, a część polityków otwarcie podważa realność szybkiego wdrożenia nowych przepisów.

Czy ceny mieszkań faktycznie spadną?

Teoretycznie ograniczenie zakupów inwestycyjnych mogłoby zwiększyć podaż. W praktyce jednak wiele zależy od konstrukcji podatku. Jeśli koszty zostaną przerzucone na najemców, czynsze mogą wzrosnąć, a efekt dla kupujących będzie ograniczony.

Na dziś jedno jest pewne – podatek katastralny wraca do debaty i znów budzi ogromne emocje. Ale zanim realnie wpłynie na ceny mieszkań, musi przejść przez polityczne, legislacyjne i techniczne sito. A to może potrwać znacznie dłużej, niż sugerują nagłówki.

Polecany artykuł:

Rząd Tuska chwali się upraszczaniem przepisów. Czas na podatki i sądy
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
