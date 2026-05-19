Narodowy Bank Polski przedstawił twarde dane o posiadaniu kryptowalut w Polsce, rewidując rynkowe szacunki i kreśląc zaskakująco konserwatywny obraz tego segmentu.

Zaledwie 6,4 proc. dorosłych Polaków deklaruje posiadanie cyfrowych aktywów, a profil inwestora – młody mężczyzna – jest zgodny z globalnymi trendami.

Sprawdź, dlaczego oficjalne dane NBP tak bardzo różnią się od wcześniejszych prognoz rynkowych i jakie implikacje niosą dla polskiego rynku krypto.

Ilu Polaków naprawdę ma kryptowaluty? Nowe dane NBP

Zacznijmy od konkretów. Jak podaje „Puls Biznesu”, zgodnie z raportem przygotowanym na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, odsetek dorosłych Polaków, którzy zadeklarowali posiadanie jakichkolwiek kryptoaktywów, jest jednocyfrowy. Dane te, zebrane przez firmę badawczą IPSOS na próbie tysiąca respondentów, dają znacznie bardziej stonowany obraz rynku, niż sugerowały niektóre wcześniejsze analizy.

Według najnowszego badania Narodowego Banku Polskiego, kryptowaluty w Polsce posiada 6,4 proc. dorosłej populacji. Bank centralny zaznacza przy tym, że wynik ten, z 95-procentowym prawdopodobieństwem, mieści się w przedziale od 5 proc. do 8,1 proc. To ważna informacja, która pokazuje, że choć cyfrowe aktywa zyskują na popularności, wciąż nie są produktem masowym.

Sam Narodowy Bank Polski podchodzi do tych danych z pewną ostrożnością i podkreśla, że szacunek ten ma konserwatywny charakter.

Można go traktować jako konserwatywny szacunek popularności tych aktywów wśród dorosłej populacji Polski – czytamy w raporcie.

Oznacza to, że faktyczna liczba posiadaczy może być nieco wyższa, ale oficjalne dane instytucji państwowej wskazują właśnie na taki, a nie inny, poziom zaangażowania Polaków w rynek krypto.

Kto najczęściej inwestuje w krypto? Portret polskiego inwestora

Skoro wiemy już, jaki odsetek Polaków interesuje się cyfrowymi walutami, pora odpowiedzieć na kolejne pytanie: kto dokładnie należy do tej grupy? Raport Narodowego Banku Polskiego nie pozostawia tu wątpliwości. Profil typowego posiadacza kryptoaktywów w naszym kraju jest bardzo wyraźny i w dużej mierze pokrywa się z obserwacjami z innych rynków.

Badanie NBP dotyczące kryptowalut wskazuje, że w Polsce inwestują w nie relatywnie częściej mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze. To potwierdzenie trendu, który analitycy obserwują od lat na całym świecie. Rynek ten, kojarzony z nowymi technologiami, ryzykiem i dużą zmiennością, przyciąga przede wszystkim konkretną grupę demograficzną.

Co ważne, Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem.

Taki rozkład posiadaczy jest spójny z wynikami przeprowadzonych w innych krajach UE badań posiadania kryptoaktywów przez osoby fizyczne – czytamy w oficjalnym opracowaniu banku centralnego.

Mówiąc prościej: polski rynek, choć na razie niewielki, pod względem struktury demograficznej inwestorów wygląda niemal identycznie jak rynki w Niemczech, Francji czy Hiszpanii.

Jakie aktywa cyfrowe wybieramy?

Badanie zlecone przez Narodowy Bank Polski nie tylko określa ogólną liczbę inwestorów, lecz także zagląda do ich portfeli. Wynika z niego jasno, że Polacy, którzy decydują się na wejście w świat cyfrowych aktywów, najchętniej sięgają po najbardziej znaną i największą kryptowalutę. To Bitcoin jest dla nich bramą do tego rynku.

Analiza pokazuje, że choć zainteresowanie jest zróżnicowane, to hierarchia popularności poszczególnych aktywów jest bardzo wyraźna. Najpopularniejszą kryptowalutą w Polsce jest Bitcoin (BTC), którego posiadanie zadeklarowało 3,5 proc. ankietowanych. Podium uzupełniają Ether (ETH) oraz szeroka kategoria „innych kryptowalut”, co pokazuje, że część inwestorów szuka okazji również na rynku mniej znanych altcoinów.

Szczegółowy podział posiadanych aktywów wśród badanych wygląda następująco:

Bitcoin (BTC): 3,5 proc.

Inne kryptowaluty: 3,1 proc.

Ether (ETH): 2,2 proc.

Osobno w raporcie potraktowano stablecoiny, czyli tokeny, których wartość jest powiązana z tradycyjnymi walutami, np. dolarem amerykańskim. Zadeklarowało je zaledwie 0,9 proc. respondentów. Jak zaznaczono w badaniu, to właśnie one „cechami są potencjalne najbliższe instrumentom do dokonywania płatności”.

Skąd tak duże różnice w badaniach? NBP kontra rynek

Dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski, mówiące o 6,4 proc. posiadaczy kryptoaktywów, stoją w wyraźnej sprzeczności z niektórymi wcześniejszymi doniesieniami. Dziennik „Puls Biznesu” przypomina, że w badaniu opublikowanym rok wcześniej, zrealizowanym przez USE Research i Ari10, odsetek ten był niemal trzykrotnie wyższy. Wskazywano wówczas, że ponad 18 proc. Polaków miało w portfelu aktywa kryptowalutowe.

Skąd tak duża rozbieżność? Raport NBP nie analizuje bezpośrednio wyników innych podmiotów, ale kluczem do zrozumienia tej różnicy jest prawdopodobnie metodologia i sam charakter badania. Bank centralny określa swoje szacunki jako „konserwatywne”, co sugeruje przyjęcie bardziej ostrożnych założeń. Różnice mogą wynikać także z doboru próby badawczej, sposobu formułowania pytań czy po prostu ze zmian na samym rynku, który w ciągu roku potrafi być niezwykle dynamiczny.

Odpowiedź na pytanie, ilu Polaków ma kryptowaluty, staje się więc bardziej złożona, a oficjalne dane Narodowego Banku Polskiego sugerują znacznie mniejszą skalę zjawiska niż niektóre komercyjne raporty. Można jednak przyjąć, że raport NBP, jako opracowanie przygotowane przez kluczową instytucję finansową w kraju, stanowi obecnie najbardziej wiarygodny i ostrożny punkt odniesienia do dalszych dyskusji o miejscu cyfrowych aktywów w Polsce.

