Koniec worków na bioodpady

Wielkie zmiany w segregacji śmieci już od 1 lipca. Mieszkańcy będą musieli pożegnać się z brązowymi workami na bioodpady. Gminy zaostrzają przepisy i coraz dokładniej kontrolują to, co trafia do śmietników.

Za błędy można słono zapłacić. Opłata za odbiór odpadów może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Kontrole już trwają, a urzędnicy zaglądają do pojemników zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i blokach.

Urzędnicy sprawdzili już setki nieruchomości

W Konstancinie-Jeziornie od początku kwietnia trwa intensywna akcja kontroli segregacji śmieci. Pracownicy urzędu sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo rozdzielają odpady.

Do tej pory skontrolowano już ponad 250 nieruchomości. Nieprawidłowości wykryto aż w 40 przypadkach.

Jak podkreślają urzędnicy, mimo że obowiązek segregacji obowiązuje od 2020 roku, wielu mieszkańców nadal wrzuca odpady do złych pojemników.

W śmieciach zmieszanych znajdowano między innymi kartony po mleku czy papier, które powinny trafiać do osobnych pojemników.

Najpierw ostrzeżenie, potem podwójna opłata

Gmina zapowiada, że wobec osób łamiących zasady będą wyciągane konsekwencje.

Za pierwszym razem właściciel nieruchomości dostanie ustne lub pisemne upomnienie wraz z instrukcją prawidłowej segregacji. Jeśli sytuacja się powtórzy, urząd rozpocznie postępowanie administracyjne.

A wtedy robi się poważnie. Opłata za odbiór śmieci wzrośnie z 46 do aż 92 zł miesięcznie od osoby.

Największa zmiana zacznie obowiązywać od 1 lipca. Bioodpady nie będą mogły być już wystawiane w workach, poza wyjątkowymi sytuacjami.

Zamiast tego mieszkańcy będą musieli korzystać ze specjalnych brązowych pojemników wykonanych z tworzywa HDPE o pojemności 120, 240 lub 1100 litrów.

Nowe zasady mają poprawić poziom recyklingu i ograniczyć problemy z segregacją.

Sprawdzają też kompostowniki

Pod lupą urzędników znaleźli się również właściciele przydomowych kompostowników. W gminie zgłoszono ich już ponad 700.

Osoby korzystające z ulgi za kompostowanie nie mogą wystawiać worków z bioodpadami. Wszystkie odpady kuchenne i zielone powinny trafiać bezpośrednio do kompostownika.

Kontrole mają potrwać do końca roku.

Gminy chcą lepszych wyników recyklingu

Samorządy coraz mocniej naciskają na prawidłową segregację, bo od poziomu recyklingu zależą wysokie unijne wymagania i kary.

Konstancin-Jeziorna chwali się, że w 2025 roku osiągnął poziom recyklingu na poziomie 57,15 proc., poprawiając wynik z poprzedniego roku.

