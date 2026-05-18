Ceny hurtowe paliw na 18.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Z uwagi na brak nowych publikacji od głównych dostawców, w poniedziałkowy poranek obowiązują cenniki opublikowane w minionych dniach. Mimo to, rynek pozostaje zróżnicowany, a rozpiętość ofert między poszczególnymi graczami jest zauważalna.

Orlen: Pb95 - 5644 zł/m³, ON - 6047 zł/m³ (cennik z 16.05)

Aramco: Pb95 - 5636 zł/m³, ON - 6027 zł/m³ (cennik z 16.05)

BP Europa: Pb95 - 5623 zł/m³, ON - 6049 zł/m³ (cennik z 14.05)

Porównując aktualnie obowiązujące oferty, najtańszą benzynę Pb95 oferuje obecnie BP Europa (5623 zł/m³). Z kolei w przypadku oleju napędowego (ON) najbardziej konkurencyjną stawkę posiada Aramco, sprzedając to paliwo w cenie 6027 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Dzisiejsza sesja charakteryzuje się brakiem nowych cenników, co na gorącym rynku paliw oznacza chwilową stabilizację. Analizując jednak ostatnie opublikowane zmiany cenowe, widać wyraźną presję wzrostową w przypadku benzyny i zróżnicowane działania w segmencie diesla. W swoich ostatnich aktualizacjach z 16 maja, Orlen podniósł cenę benzyny Pb95 o 43 zł/m³, a Aramco podniosło ją aż o 47 zł/m³ w ujęciu dobowym. W przypadku oleju napędowego podwyżki te wyniosły odpowiednio 29 zł/m³ dla Orlenu i 34 zł/m³ dla Aramco. Nieco inny obraz wyłania się z notowań BP Europa, gdzie w ostatnim cenniku z 14 maja benzyna Pb95 podrożała o 7 zł/m³, ale olej napędowy mocno staniał – o 63 zł/m³ w stosunku do 13 maja. Dzisiejszy brak zmian w cennikach jest więc jedynie pauzą w trwającym od kilku dni napiętym trendzie na polskim rynku hurtowym.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Brak dzisiejszych zmian w cennikach hurtowych nie powinien usypiać naszej czujności, ponieważ otoczenie makroekonomiczne staje się niezwykle wymagające. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują dynamiczne wzrosty, sięgając już poziomu 111,28 USD za baryłkę. Oznacza to wzrost o blisko 22 proc. w skali miesiąca i aż o 82 proc. od początku roku. Sytuację napędza napięta geopolityka na Bliskim Wschodzie, w tym blokada Cieśniny Ormuz oraz zaostrzająca się retoryka na linii USA-Iran. Co gorsza, analitycy Goldman Sachs ostrzegają przed kurczącymi się w zastraszającym tempie globalnymi zapasami surowca.

Sytuację polskich rafinerii pogarsza dodatkowo kurs złotego. Mimo że jednodniowo krajowa waluta minimalnie zyskała względem dolara (-0,12 proc.), to kurs amerykańskiej waluty na wysokim poziomie 3,6503 PLN oraz miesięczne osłabienie złotego o 1,61 proc. drastycznie windują koszty importu i przerobu ropy. Eksperci z e-petrol.pl i Reflex zgodnie podkreślają, że w takich warunkach przestrzeń do jakichkolwiek obniżek ulega błyskawicznemu wyczerpaniu, a przedłużane programy promocyjne (np. „Ceny Paliwa Niżej”) mogą wkrótce okazać się niewystarczające. W hurcie widać już wyraźne odwrócenie trendu, w ramach którego dystans w wycenie między dieslem a benzyną drastycznie zmalał.

Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian cen na pylonach w najbliższych dniach. Trzeba jednak pamiętać, że bez trwałej deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, rosnąca presja kosztowa w hurcie wkrótce ze zdwojoną siłą uderzy w cenniki dla odbiorców końcowych.