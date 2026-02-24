UE płaci 30 tys. zł, doświadczenie niepotrzebne. Jak zdobyć pracę w Brukseli?

Dowiedz się, ile dokładnie zarabia administrator AD5 w instytucjach UE i jakie dodatki mu przysługują.

Sprawdź, czy spełniasz warunki — doświadczenie zawodowe nie jest wymagane!

Poznaj wszystkie etapy rekrutacji krok po kroku, od testu online po rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenia są przyjmowane tylko do 10 marca 2026 r. — zostało naprawdę mało czasu.

Konkurs EPSO AD5: na czym polega i kto go organizuje?

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił otwarty konkurs o numerze referencyjnym EPSO/AD/427/26. Jego celem jest wyłonienie listy rezerwowej kandydatów na stanowiska administratorów w grupie zaszeregowania AD5. Z tej listy instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej będą rekrutować nowych stałych urzędników służby cywilnej.

To wyjątkowa okazja — poprzednia taka rekrutacja odbyła się siedem lat temu. Konkurs jest otwarty dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, niezależnie od kierunku studiów. EPSO planuje wyłonić aż 1490 osób.

Do startu w konkursie zachęca m.in. europosłanka Jagna Marszułajtis-Walczak, która podkreśla, że Polaków w strukturach UE jest wciąż za mało. Według danych z października 2025 r. stanowiliśmy zaledwie 5,3 proc. pracowników Komisji Europejskiej, podczas gdy jesteśmy 8,2 proc. ludności Unii.

Zarobki AD5 — ile można zarobić jako administrator w UE?

To pytanie zadaje sobie każdy kandydat. Początkowe wynagrodzenie w grupie zaszeregowania AD5 może sięgać 6758 euro brutto miesięcznie, czyli 28 515,48 zł miesięcznie. Co ważne, wynagrodzenie jest opodatkowane podatkiem na rzecz UE, a nie podatkiem krajowym — co w praktyce oznacza korzystne stawki podatkowe.

Do pensji podstawowej dochodzą różne dodatki — m.in. rodzinny, na dziecko czy na edukację dziecka. Wynagrodzenie jest corocznie waloryzowane z uwzględnieniem inflacji i siły nabywczej w krajach UE. W perspektywie awansu zarobki administratorów mogą rosnąć znacząco powyżej kwoty startowej.

Kto może aplikować w konkursie AD5? Warunki uczestnictwa

Warunki wejścia do konkursu są przejrzyste. Kandydat musi być obywatelem Unii Europejskiej i korzystać z pełni praw obywatelskich. Konieczne jest też ukończenie studiów wyższych trwających co najmniej 3 lata — dyplom można uzyskać najpóźniej do 30 września 2026 r. Wymagana jest też znajomość co najmniej dwóch języków urzędowych UE: jednego biegle, drugiego w stopniu zadowalającym.

Najważniejsza informacja dla młodych ludzi: doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. To konkurs skierowany właśnie do świeżo upieczonych absolwentów.

Jak wygląda rekrutacja EPSO krok po kroku?

Proces rekrutacji składa się z sześciu etapów. Pierwsze cztery prowadzi EPSO, dwa ostatnie leżą po stronie instytucji rekrutujących.

Kandydat zaczyna od wypełnienia zgłoszenia elektronicznego na platformie EPSO. Do formularza trzeba dołączyć skan dowodu tożsamości lub paszportu. Następnie odbywa się seria testów online, przeprowadzanych przez platformę TAO firmy Open Assessment Technology. Obejmują one test z rozumienia i analizy, test wiedzy o UE, test umiejętności cyfrowych oraz test pisemny (esej dotyczący zagadnień unijnych). Testy można zdawać w dowolnych dwóch spośród 24 języków urzędowych UE.

Laureaci trafiają na listę rezerwową. To z niej poszczególne instytucje UE zapraszają wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatnim krokiem jest oferta zatrudnienia na stałe, w jednej z lokalizacji: Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Dokumenty potwierdzające dane ze zgłoszenia — dyplomy i zaświadczenia — należy przesłać do 7 października 2026 r.

Gdzie będzie pracować administrator AD5?

Administratorzy w grupie AD5 wspierają decydentów w realizowaniu polityki i programów Unii Europejskiej. Praca obejmuje m.in. opracowywanie i wdrażanie strategii politycznych, zarządzanie projektami oraz analizę danych. Laureaci konkursu zwykle pracują w wielokulturowych zespołach w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu.

Termin składania wniosków — nie zwlekaj!

Zgłoszenia w konkursie EPSO/AD/427/26 są przyjmowane wyłącznie do 10 marca 2026 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego. Aplikację należy złożyć elektronicznie na stronie eu-careers.europa.eu. Skan dowodu tożsamości lub paszportu trzeba dołączyć najpóźniej w dniu zamknięcia naboru.

To rzadka szansa na stabilną, dobrze płatną pracę w sercu Europy — dostępna dla każdego absolwenta, bez względu na kierunek studiów.

Kosmiczne górnictwo. Powstaną kopalnie na Księżycu? Jak zmieni się praca górnika?