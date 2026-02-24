Agencja Mienia Wojskowego (AMW) organizuje przetargi na pojazdy militarne i cywilne, w tym ciężarówki, auta terenowe i samochody osobowe, z niskimi cenami wywoławczymi.

Oferta AMW obejmuje zarówno kolekcjonerskie perełki, jak i pojazdy wymagające remontu, co stanowi wyzwanie dla kupujących.

Przykładowe oferty to ciężarówka Star za 7 tys. zł oraz tuba F Cerveny CFB 651-5 za 15 tys. zł, co pokazuje różnorodność asortymentu.

Oprócz pojazdów, AMW sprzedaje również tonery, akcesoria do drukarek i instrumenty muzyczne, takie jak organy elektroniczne.

Wojsko otwiera magazyny. Samochody za bezcen to dopiero początek

W najnowszej ofercie Agencji Mienia Wojskowego znajdziemy prawdziwy przekrój pojazdów. Na sprzedaż trafiają zarówno ciężarówki, takie jak popularne Stary, jak i samochody osobowe. Jedną z ciekawszych propozycji jest osobowy Opel Vectra, którego cena wywoławcza to zaledwie 7 tys. zł. Oprócz aut, wojsko wyprzedaje też przyczepy transportowe oraz łodzie, co może zainteresować nie tylko kolekcjonerów, ale i przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że samochody od wojska to często sprzęt z historią, który może wymagać dodatkowych inwestycji i nie zawsze jest w idealnym stanie technicznym.

Agencja Mienia Wojskowego rusza z nowymi przetargami

Nowa tura wyprzedaży właśnie się rozpoczyna. W części miast pierwsze licytacje już trwają, a w kolejnych oddziałach regionalnych AMW ruszą na początku marca. To dobra okazja, by śledzić ogłoszenia, ponieważ nowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego pojawiają się cyklicznie w różnych częściach kraju. Zainteresowani powinni regularnie sprawdzać stronę internetową Agencji, gdzie publikowane są szczegółowe listy sprzętu wraz z cenami wywoławczymi i warunkami udziału w przetargu.

Nie tylko pojazdy. Nietypowe okazje na przetargach AMW

Choć to pojazdy przyciągają największą uwagę, warto wiedzieć, że oferta Agencji jest znacznie szersza. W magazynach zalegają nie tylko maszyny, ale też tysiące innych przedmiotów. Można tam znaleźć na przykład akcesoria biurowe, takie jak tonery do drukarek, ale prawdziwe perełki kryją się gdzie indziej. Na przetargach regularnie pojawiają się bowiem... instrumenty muzyczne.

Agencja sama podsyca zainteresowanie, informując o najciekawszych ofertach w mediach społecznościowych.

– Dziś zamiast słodkiego kotka w drewnianej skrzynce kupionej w AMW będzie coś zupełnie z innej beczki. Na przetargu w Krakowie sprzedajemy tubę F Cerveny CFB 651-5 rocznik 2011. Cena wywoławcza: 15 000 zł – czytamy w jednym z postów AMW.

Chociaż największym zainteresowaniem cieszą się samochody od wojska, to Agencja Mienia Wojskowego na swoich przetargach oferuje znacznie więcej niż tylko pojazdy. Przykładem, oprócz wspomnianej tuby, mogą być także organy elektroniczne marki Solina, które również trafiły na licytację. Takie nietypowe znaleziska to gratka dla kolekcjonerów i dowód na to, że warto śledzić ogłoszenia, nawet jeśli nie szukamy ciężarówki.