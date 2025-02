Wojsko wyprzedaje majątek za bezcen. Do kupienia Volvo i ople

Będzie bat na deweloperów. Zmuszą ich do ujawnienia cen

Jak kupować od Agencji Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego co jakiś czas uruchamia przetargi, w których sprzedaje m.in. nieruchomości, czy ruchomości, które należały wcześniej do wojska. W ofercie znajdują się m.in. stare ubrania wojskowe, sprzęt wojskowy (oczywiście bez broni, ale można kupić np. menażki, plecaki etc.), a także auta osobowe, ciężary, czy nawet ciągniki marki Ursus.

Jak nabyć np. wojskowe auta? Sprzedaż odbywa się w formie przetargów, aby wziąć w nim udział trzeba wpłacić wadium. Po tym jak przetarg zostanie zakończony, osoba która zaoferowała najwyższą kwotę musi zapłacić za zakupiony towar, a później odebrać go w wyznaczonym terminie.

Obecnie AMW oferuje m.in. wojskowe Honkery, a także auta dostawcza i części zamienne (np. do Mercedesa, czy Stara). W lutym 2025 roku na aukcje agencji trafią także auta osobowe, takie jak Opel Astra III z 2008 roku (cena wywoławcza 4 tys. zł), Skoda Fabia I z 2007 roku (cena wywoławcza 4,5 tys. zł), czy Volvo S40 z 2000 roku (cena wywoławcza 1500 zł). W ofercie są nawet auta z ceną wywoławczą 800 zł, jak Opel Astra II z 2003 roku. Aukcje odbędą się we Wrocławiu i Gdyni.

Czy możemy użytkować normalnie auto kupione z MAW?

Jak wyjaśniła w rozmowie z WP Finanse Katarzyna Wysocka-Lipińska z AMW po zakupie auta można je użytkować zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych ograniczeń.

Jak jednak ostrzega AMW, auta wystawione na sprzedaż mogą wymagać napraw. Pojazdy są sprzedawane w stanie, jakim zostały przyjęte od jednostki wojskowej. W opisie agencja umieszcza rok produkcji samochodu i jego stan techniczny. Ponadto przed licytacją można obejrzeć auto, niezależnie od tego czy kupujemy auta osobowe, czy ciężarówe.

Pieniądze ze sprzedaży mienia AMW trafiają na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (co wynika z obowiązujących przepisów).

