Rosnące zagrożenie: Incydenty z obiektami wojskowymi (jak rakieta w Przewodowie czy ostatni dron) pokazują realne ryzyko uszkodzeń mienia w Polsce, budząc obawy o bezpieczeństwo domów.

Polisa mieszkaniowa a drony: Standardowa polisa mieszkaniowa może pokryć szkody po upadku drona (traktowanego jako "statek powietrzny"), jednak klauzule dotyczące "działań wojennych" mogą utrudnić uzyskanie odszkodowania.

Kluczowe OWU: Interpretacja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) przez ubezpieczyciela jest decydująca; nie zawsze zdarzenie zostanie uznane za akt wojenny, co otwiera drogę do odszkodowania.

Jak działać po incydencie: W razie uszkodzenia mienia należy natychmiast zgłosić zdarzenie służbom (112), dokładnie udokumentować szkody zdjęciami/filmami i szybko powiadomić ubezpieczyciela

Rosnące zagrożenie z powietrza: Czy mój dom jest zagrożony?

Napięta sytuacja za wschodnią granicą Polski sprawia, że zagrożenia z powietrza stają się coraz bardziej realne. Informacje o rakietach czy dronach naruszających naszą przestrzeń powietrzną przestały być jedynie doniesieniami medialnymi. Po tragicznym incydencie w Przewodowie w 2022 roku, gdzie w wyniku upadku rakiety zginęły dwie osoby, świadomość ryzyka znacząco wzrosła. Ostatnie wydarzenia, jak upadek wojskowego drona, który 10 września (środa) uszkodził dach budynku mieszkalnego i zniszczył samochód, tylko potęgują te obawy. Choć tym razem nikt nie ucierpiał fizycznie, straty materialne są bezsprzeczne. Właściciele nieruchomości w całej Polsce muszą liczyć się z tym, że podobne zdarzenia mogą się powtórzyć, a pytanie „co, jeśli to będzie mój dom?” staje się niepokojąco aktualne.

Czy polisa mieszkaniowa pokryje szkodę po upadku drona?

W obliczu incydentów z udziałem obiektów wojskowych, kluczowym dokumentem dla każdego właściciela nieruchomości stają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Największe wątpliwości budzi klauzula wyłączająca odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku „działań wojennych, aktów terroru lub stanu wojennego”. Czy upadek pojedynczego drona na terytorium kraju, który oficjalnie nie bierze udziału w konflikcie, kwalifikuje się jako „działanie wojenne”? Eksperci wskazują, że niekoniecznie. Kluczowa będzie oficjalna kwalifikacja prawna zdarzenia przez organy państwowe. Jeśli incydent zostanie uznany za nieszczęśliwy wypadek lotniczy, a nie akt agresji, droga do uzyskania pieniędzy z polisy pozostaje otwarta.

Na szczęście standardowa polisa mieszkaniowa najczęściej zawiera ryzyko upadku statku powietrznego. Zapis ten definiowany jest jako „upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe lądowanie obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku”. Bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron, idealnie wpisuje się w tę definicję.

Jak tłumaczy w rozmowie z Super Biznesem, Artur Dziekański, rzecznik prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń: „w ubezpieczeniach majątkowych zawarte jest wyłączenie, które mówi, że upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku nie może być skutkiem działań wojennych. Jednak ocena, tj. przyjęcie odpowiedzialności i ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się zawsze po indywidualnym ustaleniu okoliczności powstania danej szkody.

-Dlatego gdy tylko klienci zakładów ubezpieczeń zgłoszą szkody związane z dzisiejszymi wydarzeniami, ubezpieczyciele będą do nich podchodzić indywidualnie badając zarówno stan faktyczny jak i formalno-prawny” - wyjaśnia Dziekański.

Z kolei, jak zapewnia Krzysztof Kulasza rzecznik prasowy TUiR „WARTA” w rozmowie z Super Biznesem, "w przypadku zgłoszenia szkód związanych z dzisiejszymi wydarzeniami każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie". -Będziemy podchodzić do nich z należytą starannością, uwzględniając wyjątkowe okoliczności, w jakich powstały. Naszym celem jest zapewnienie klientom wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych- twierdzi Kulasza z TUiR „WARTA” .

Dron spadł na mój dom. Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczenia?

Gdy dojdzie do uszkodzenia naszej własności przez obiekt, który spadł z nieba, najważniejsze jest metodyczne i szybkie działanie. Przede wszystkim należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe pod numerem 112, a następnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Pod żadnym pozorem nie należy dotykać wraku ani jego fragmentów do czasu przybycia odpowiednich organów. Kolejnym krokiem, absolutnie kluczowym dla całego procesu, jest dokładne udokumentowanie strat - przypominają eksperci.

Eksperci przypominają, że należy wykonać jak najwięcej zdjęć i filmów, które pokażą zarówno ogólny obraz zniszczeń, jak i szczegóły uszkodzeń dachu, elewacji, okien czy mienia ruchomego, np. samochodu. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Dokładna dokumentacja fotograficzna i szybkie zgłoszenie szkody to kluczowe kroki, aby otrzymać odszkodowanie za zniszczenia spowodowane przez upadek obiektu z powietrza. Do czasu wizyty rzeczoznawcy nie należy rozpoczynać napraw na własną rękę, chyba że jest to konieczne do zabezpieczenia majątku przed dalszymi stratami.

