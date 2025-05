Masz 65 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury Ci przysługują!

Działalność nierejestrowa w 2025: Kto może dorabiać bez firmy?

Działalność nierejestrowa, zwana też nieewidencjonowaną, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić, nie zakładając firmy. Oznacza to brak wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Kluczowe cechy działalności nierejestrowej, takie jak zorganizowany charakter, zarobkowość, ciągłość i prowadzenie we własnym imieniu, nie są traktowane jak działalność gospodarcza, o ile miesięczne przychody nie przekroczą 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2025 roku limit działalności nierejestrowej wynosi 3499,50 zł.

Kto może skorzystać z tej formy działalności?

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeśli spełniasz dwa warunki:

* Twoje miesięczne przychody nie przekraczają limitu 3499,50 zł,

* W ciągu ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej. Co ważne, możesz prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność była zawieszona w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Zawieszenie traktowane jest jako niewykonywanie działalności.

Limit przychodów w działalności nierejestrowej: Jak nie wpaść w pułapkę?

Aby prawidłowo prowadzić działalność nierejestrową, musisz kontrolować swoje przychody i prowadzić uproszczoną ewidencję.

Do limitu działalności nierejestrowej wliczasz kwoty należne z danego miesiąca, wynikające z wystawionych rachunków lub faktur, nawet jeśli nie otrzymałeś jeszcze zapłaty. Nie wliczasz natomiast wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Do ustalania przychodu służy ewidencja sprzedaży, w której zapisujesz sprzedaż za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Przekroczenie limitu

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą i masz 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Pamiętaj, że inaczej obliczasz przychód dla celów rozliczenia podatkowego. W tym wypadku Twoimi przychodami są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę. Kwoty należne, ale nieotrzymane w danym miesiącu, staną się przychodem dopiero w momencie zapłaty.

Przychody z działalności nierejestrowej rozliczasz w zeznaniu rocznym PIT-36, w rubryce "działalność nierejestrowana". Nie masz obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek.

Korzyści z działalności nierejestrowej:

Brak konieczności rejestracji firmy w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS. Brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Brak konieczności płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek. Możliwość zwolnienia z VAT (do limitu 200 tys. zł rocznie). Uproszczona księgowość – wystarczy ewidencja sprzedaży.

Obowiązki w działalności nierejestrowej:

Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Rozliczanie przychodów w zeznaniu rocznym PIT-36.Przestrzeganie praw konsumentów. Wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

