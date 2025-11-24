Biedronka przeznaczy blisko 120 mln zł na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin, w tym paczki, e-kody na zakupy i budżet na firmowe przyjęcia.

Pracownicy otrzymają paczki świąteczne o wartości ok. 630 zł (dla siebie) i ok. 360 zł (dla dzieci, w 4 kategoriach wiekowych).

E-kody na zakupy w Biedronce, Biedronka Home i Hebe o wartości 610-670 zł (zależnie od dochodu) oraz dodatkowe 350 zł na karty przedpłacone to kolejne benefity.

W nowym roku pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych otrzymają premię 650 zł za brak absencji, co zachęca do dbania o zdrowie

Co pracownicy Biedronki znajdą w świątecznych paczkach i e-kodach?

Podstawą świątecznego wsparcia w Biedronce są tradycyjne upominki. W tym roku sieć przygotowała bogate paczki dla pracowników oraz ich dzieci. Firma zadbała o zróżnicowanie prezentów dla najmłodszych, tworząc cztery rodzaje paczek dostosowanych do wieku: 0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat oraz 11-18 lat. W ramach tegorocznych benefitów świątecznych pracownicy otrzymają paczki, których łączna wartość dla dorosłego to ok. 630 zł, a dla dziecka ok. 360 zł.

To jednak nie wszystko. Każdy pracownik otrzyma również e-kody pracownicze, które będzie można zrealizować w sklepach Biedronka, Biedronka Home oraz w drogeriach Hebe. Ich wysokość jest uzależniona od progu dochodowego i waha się od 610 do 670 zł. Dodatkowo, aby zintegrować zespoły w świątecznej atmosferze, firma przyznała specjalny budżet na organizację firmowych przyjęć świąteczno-noworocznych.

Jakie dodatkowe premie czekają na załogę Biedronki?

Poza standardowym pakietem świadczeń, Biedronka zapowiedziała także dodatkowe wsparcie finansowe. Pracownicy działów sprzedaży, magazynów oraz administracji mogą liczyć na świąteczne doładowanie kart przedpłaconych kwotą 350 zł. To zastrzyk gotówki, który pozwoli im zrealizować zakupy zgodnie z własnymi potrzebami.

Sieć postanowiła również specjalnie nagrodzić tych, którzy zapewnią ciągłość pracy w najbardziej intensywnym okresie sprzedażowym. Osoby zatrudnione w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych, które przepracują bez absencji kluczowy okres handlowy, otrzymają w nowym roku specjalną premię w wysokości 650 zł. To wyraźny sygnał, że firma docenia zaangażowanie i dyspozycyjność swojej załogi w gorącym, przedświątecznym czasie.

Jak Biedronka wypada na tle konkurencji? Aldi też ma benefity

Na podobny gest zdecydowała się również sieć Aldi, choć skala wsparcia jest inna. Dyskont przeznaczy na świąteczne świadczenia dla swoich zespołów około 5 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę w polityce przyznawania dodatków. W sumie na świąteczne benefity dla pracowników sieć Aldi przeznaczy ok. 5 mln zł, a świadczenia wypłacane są wszystkim pracownikom bez względu na próg dochodowy. To pokazuje, że choć kwoty globalne są niższe, system dystrybucji benefitów jest w Aldi w pełni egalitarny. Biedronka z kolei, przeznaczając na wsparcie załogi niemal 120 mln zł, pozostaje liderem pod względem wartości pakietu świątecznego w polskim handlu.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński