Polska jest jedynym krajem UE z różnym wiekiem emerytalnym dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat), podczas gdy w większości państw UE standardem jest 67 lat dla obu płci.

Reforma z 2013 roku, która podnosiła wiek emerytalny do 67 lat dla obu płci, została cofnięta w 2017 roku, przywracając poprzednie progi.

Obecny rząd deklaruje brak planów podnoszenia wieku emerytalnego, a jasnowidz Krzysztof Jackowski uważa, że Donald Tusk nie podniesie wieku emerytalnego ze względu na brak poparcia koalicji i ryzyko polityczne.

Wiek emerytalny w Polsce: kobiety wciąż przechodzą wcześniej

W Polsce obowiązuje wiek emerytalny 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. To wyjątek na mapie Unii Europejskiej – Polska jest ostatnim krajem UE, w którym ustawowo kobiety mogą kończyć pracę wcześniej niż mężczyźni. Jednocześnie wiele państw wspólnoty od lat podnosi granice przechodzenia na emeryturę, a standardem staje się już 67 lat dla obu płci.

Reforma z 2013 roku: miało być 67 lat, ale wrócono do 60 i 65

W Polsce próbowano już wprowadzić stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. Reforma weszła w życie w 2013 roku i zakładała dojście do poziomu 67 lat dla obu płci, jednak w różnych terminach: mężczyźni mieli osiągnąć pełny próg w 2020 roku, a kobiety dopiero w 2040 roku.

Zmiana została jednak cofnięta kilka lat później. Nowe przepisy weszły w życie 1 października 2017 roku, przywracając progi 60/65.

Czy wiek emerytalny zmieni się w 2026 roku? Politycy mówią: nie

Temat wieku emerytalnego jest w Polsce wyjątkowo wrażliwy. Politycy wiedzą, że społeczeństwo się starzeje, a osób pracujących będzie coraz mniej, ale jednocześnie podwyżka wieku emerytalnego to polityczne ryzyko.

- "Nie ma żadnych planów i nie będzie żadnych planów podnoszenia wieku emerytalnego kogokolwiek - dla kobiet, mężczyzn, nikogo" – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Radiu Zet.

Eksperci podkreślają jednak, że dłuższa praca Polek i Polaków może być konieczna – zwłaszcza jeśli emerytury mają być realnie wyższe.

Zrównanie wieku emerytalnego: jak Polska wypada na tle Europy?

W wielu krajach UE równe zasady dla kobiet i mężczyzn stały się normą. Przykładowo: Dania – 67 lat, Holandia – 67 lat, Hiszpania – 67 lat, Grecja – 67 lat, a Irlandia – 68 lat. W części państw próg wynosi 65–66 lat, jak w Austrii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Włoszech (66 lat).

Rozróżnienie wieku emerytalnego utrzymuje się częściej w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Białorusi (63 lata mężczyźni, 58 kobiet), Mołdawii (62/57) czy Rosji (65/60).

Jackowski: „Tusk nie ma szans”. Jasnowidz wskazuje na koalicję

Wątek możliwej reformy pojawił się także w wypowiedzi słynnego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który został zapytany o to, czy rząd Donalda Tuska może podwyższyć wiek emerytalny. Jackowski podkreślił, że takie pytania bywają jego zdaniem sugestywne, ale po chwili dodał, że kluczowe będzie stanowisko Sejmu.

„ Z koalicji Tuska chyba lewicowe ugrupowania by się nie zgodziły” – powiedział Jackowski.

- „Nie ma moim zdaniem Tusk szans na podniesienie wieku emerytalnego. Być może wewnętrznie by chciał, ale on tego nie zrobi. Nie odważy się, bo to by nadwyrężyło jego pozycję” – podkreślił jasnowidz.

Czy w 2026 roku będzie nam się żyło lepiej? Oto, co powiedział jasnowidz Jackowski