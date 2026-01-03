Polacy drżą w obawie o swojej emerytury! Oni dostaną grosze z ZUS

Euro, frank szwajcarski, dolar i funt na 2 stycznia 2026: Poznaj aktualne kursy kluczowych walut: Euro (4,22 zł), Frank szwajcarski (4,54 zł), Dolar (3,60 zł) i Funt (4,84 zł).

Stabilny frank szwajcarski droższy od dolara: Frank, często postrzegany jako bezpieczna przystań, kosztuje 4,54 zł, przewyższając kurs dolara amerykańskiego (3,60 zł).

Wpływ walut na gospodarkę i podróże: Kursy walut, szczególnie euro i dolara, mają bezpośredni wpływ na ceny produktów, usług, surowców oraz na planowanie zagranicznych podróży.

Kluczowe czynniki wpływające na kursy: Zrozum, że stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy, sytuacja polityczna i spekulacje to główne czynniki kształtujące wahania walut.

Polacy marzą o spokojnej emeryturze, ale obawiają się braku środków: 53% wyobraża sobie jesień życia bez stresu, jednak 19% (a 30% wśród 45-54 latków) boi się, że nie będzie ich stać na życie po zakończeniu pracy.

Prognozy ZUS są alarmujące: Stopa zastąpienia (emerytura do ostatniej pensji) spadnie z obecnych 50% do zaledwie 25% do 2060 roku, co oznacza drastyczne obniżenie poziomu życia na starość.

Kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem emerytalnym: Mimo ambitniejszych planów na emeryturę, kobiety zarabiają mniej i krócej pracują, co skutkuje niższymi świadczeniami, a 58% z nich nie oszczędza dodatkowo.

Trzeci filar (np. OIPE) to klucz do zabezpieczenia emerytalnego: Pozwala budować dodatkowy kapitał, niezależny od ZUS, oferując elastyczność i potencjalnie wysokie zyski, co jest szczególnie ważne przed końcem roku na wykorzystanie limitów.

Emerytalne marzenia Polaków

Ponad połowa Polaków wyobraża sobie emeryturę jako spokojne życie bez stresu, w domowym zaciszu. 38 proc. marzy o podróżach, a 11 proc. badanych, głównie kobiet, chce skupić się na rozwoju osobistym. Ambitne plany weryfikuje jednak rzeczywistość i twarde wyliczenia z ZUS. W najnowszym badaniu „Financial Wellness Index” od Finax, 1 na 5 osób deklaruje, że poważnie obawia się braku środków na życie po zakończeniu pracy. Wśród osób w wieku 45–54 lata obawy te rosną do 30 proc.

Finax, autor kwartalnego raportu Financial Wellness Index, sprawdził, jak Polacy wyobrażają sobie jesień życia i czy ich marzenia są realne w konfrontacji z prognozami z ZUS. Przypomnijmy: stopa zastąpienia, czyli przeciętny stosunek emerytury do ostatniej pensji, jeszcze w 2015 r. wynosiła 58 proc. Obecnie to już 50 proc., a do 2060 r. może spaść do zaledwie 25 proc. Osoba zarabiająca dziś 10 000 zł miesięcznie na emeryturze dostanie wówczas 2 500 zł. To duża zmiana. Niezmienna pozostanie niestety konieczność opłacenia mieszkania, jedzenia i leków – za ¼ tego, co obecnie zarabiamy.

Polacy chcą spokoju, ale boją się o finansową przyszłość

Z nowego badania od Finax wynika, że 53 proc. Polaków wyobraża sobie emeryturę jako „spokojne życie, bez stresu i w domowym zaciszu”. To dominująca wizja zwłaszcza wśród osób w wieku 55+. Na drugim miejscu najczęściej wybieranych odpowiedzi są podróże i odkrywanie świata (38 proc.) – częściej deklarowane przez kobiety. Co trzecia osoba (32 proc.) chciałaby poświęcić ten czas rodzinie i wnukom. 22 proc. Polaków planuje prowadzić aktywny tryb życia, a 11 proc. skupi się na rozwoju osobistym. Jednocześnie, duża część społeczeństwa nie wierzy, że będzie ich na to stać. 19 proc. Polaków przyznaje, że niewystarczające środki na emeryturę to jedno z ich największych finansowych zmartwień, a w kluczowej grupie przedstawicieli późnego pokolenia X, czyli osób w wieku 45–54 lata, odsetek ten wynosi aż 30 proc.

– Z jednej strony mamy marzenia o spokojnej emeryturze wypełnionej przyjemnościami, na które nigdy nie było czasu, a z drugiej rosnący lęk, że nie udźwigniemy tego etapu życia. Na państwową emeryturę nie ma co liczyć, bo środki te nie zapewnią nam finansowego komfortu i długoletniego bezpieczeństwa. Prognozy są bezlitosne, a demografia nie pozostawia złudzeń: mamy starzejące się społeczeństwo, w którym coraz mniejsza grupa pracujących będzie utrzymywać coraz większą grupę emerytów. Co więcej, wyliczenia instytutu Grape sugerują, że jeśli systemowo nic się nie zmieni, trzy czwarte dzisiejszych 30, 40-latków skończy ze świadczeniem minimalnym. Taki scenariusz może objąć niemal wszystkie kobiety i połowę mężczyzn – komentuje Przemysław Barankiewicz, szef Finax na Polskę.

Kobiety bardziej ambitne. I bardziej zagrożone emerytalnym ubóstwem

Badanie określające kondycję finansową polskiego społeczeństwa pokazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni chciałyby po zakończeniu kariery podróżować (40 proc. vs 35 proc.), a także postawić na rozwój osobisty, w tym kursy, naukę i nowe pasje (14 proc. vs 8 proc.). Jednocześnie to właśnie kobiety częściej obawiają się, że nie będzie ich na to stać. To wynika wprost z niższych zarobków i systemowo krótszej aktywności zawodowej, a więc mniejszych świadczeń na starość.

– W 2025 r. średnia emerytura w Polsce wynosi ok. 4200 zł brutto. Różnica między świadczeniami kobiet i mężczyzn sięga ok. 1500 zł miesięcznie. Grudzień to moment, w którym naprawdę warto zadać sobie pytanie: czy robię cokolwiek, by czarny scenariusz mnie nie dopadł? Dotyczy to nas wszystkich – mówi Klaudia Sibielak, ekspertka ds. finansów osobistych z Finax.

Według danych Finax, aż 58 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn nie korzysta z żadnej formy dodatkowego oszczędzania na własną emeryturę, i nie planuje tego robić. Zaledwie 12 proc. Polaków inwestuje regularnie, a jedynie 12 proc. chciałoby zacząć.

Grudzień: ostatnia szansa w roku, by podnieść wartość emerytury

Trzeci filar emerytalny pozwala budować dodatkowy kapitał na emeryturę poza systemem ZUS. Końcówka roku to kluczowy moment dla osób oszczędzających na jesień życia, bo pozwala wykorzystać roczne limity. Oferta na rynku jest szeroka. W 2025 r. górny limit wpłat wynosi po 26 019 zł dla OIPE i IKE oraz 10 407,60 zł dla IKZE.

Eksperci z Finax podkreślają, że niezależnie które rozwiązanie wybierzemy, będzie ono lepsze niż poleganie wyłącznie na wypłatach od państwa. – Warto zwrócić uwagę na najnowszą część trzeciego filaru, bazującą na unijnych regulacjach. OIPE to produkt niezależny od krajowych zawirowań i widzimisię polityków. Jest transgraniczny, przejrzysty, elastyczny w zakresie wypłat i polityki inwestycyjnej oraz dystrybuowany online. To rozwiązanie docelowo działające w całej Unii, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pracy. OIPE jest tańsze niż większość lokalnych produktów emerytalnych, oparte na ETF-ach i z automatycznym rebalansingiem. A do tego w długim terminie pozwala oszczędzać bez podatku od zysków kapitałowych. Dzięki pełnemu dziedziczeniu środków, to również realne zabezpieczenie przyszłości naszych dzieci. Mamy teraz idealny moment na uzupełnienie limitu, bo każda niewykorzystana ulga przepada. A emerytura, prędzej czy później, nadejdzie. Lepiej ją zaplanować, niż liczyć na cud – podkreśla Przemysław Barankiewicz, szef Finax Polskę.

Polacy marzą o spokojnej i błogiej emeryturze. Najwyższa pora zrobić pierwszy krok, by to było możliwe. Istotne jest, żeby działać proaktywnie i nie załamywać rąk nad prognozami z ZUS. Co ciekawe, zgodnie z badaniem Financial Welless Index, osoby przebywające już na emeryturze częściej jako plan na starość wskazują spokojne życie bez stresu i w gronie bliskich. Z kolei pracujący częściej postrzegają emeryturę jako szansę na aktywny, konsekwentny rozwój osobisty.

