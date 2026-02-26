Komputer Beksińskiego trafi pod młotek. Wyjątkowa pamiątka może kosztować nawet 15 tys. zł

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
PAP
PAP
2026-02-26 8:57

W czwartek 26 lutego 2026 roku. o godzinie 19:00 w warszawskim domu aukcyjnym Desa Unicum wylicytować można będzie pierwszy prywatny komputer Zdzisława Beksińskiego. To Apple Macintosh Classic – maszyna, która towarzyszyła artyście w codziennej pracy przez pięć lat i była jego pierwszym oknem na świat cyfrowej grafiki.

Zdzisław Beksiński, ubrany w kurtkę i okulary, uśmiecha się na tle budynku, obok zdjęcia komputera Apple Macintosh Classic z klawiaturą, myszką i widocznymi detalami. O wyjątkowej pamiątce po artyście przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Piotr Dmochowski / Desa Unicum Zdzisław Beksiński, ubrany w kurtkę i okulary, uśmiecha się na tle budynku, obok zdjęcia komputera Apple Macintosh Classic z klawiaturą, myszką i widocznymi detalami. O wyjątkowej pamiątce po artyście przeczytasz na Super Biznes.
  • Apple Macintosh Classic należał do Beksińskiego w latach 1992–1997 i jest bezpośrednim świadkiem jego przejścia w stronę sztuki cyfrowej.
  • Estymacja aukcyjna wynosi od 10 000 do 15 000 zł, a do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 20 proc.
  • Artysta przed oddaniem komputera rodzinie sformatował dysk twardy – pilnował swoich danych niemal obsesyjnie.
  • Aukcja odbywa się w ramach prestiżowej sprzedaży „Design. Kult nowoczesności”.
Super Biznes SE Google News

Beksiński i technologia. Nieoczekiwany duet

Zdzisław Beksiński znany jest przede wszystkim z mrocznych, surrealistycznych płócien, które od połowy lat 70. przyniosły mu międzynarodową sławę. Mniej mówi się o tym, że u schyłku XX w. artysta z entuzjazmem otworzył się na nowe narzędzia. To właśnie komputer Apple Macintosh Classic stał się jego pierwszym krokiem w świat grafiki cyfrowej, opartej na zbiorze własnych fotografii.

Beksiński używał tej maszyny do pracy tekstowej, dokumentowania twórczości i stopniowego odkrywania możliwości, jakie dała mu cyfrowa obróbka obrazu. Komputer przekazał następnie szwagrowi – zanim to jednak zrobił, starannie wyczyścił dysk twardy.

Czym był Apple Macintosh Classic?

Apple Macintosh Classic (model M0420) to komputer zaprojektowany przez Apple i produkowany w latach 1990–1992. Był przełomową maszyną w historii tej marki – jako pierwszy Mac trafił do sprzedaży w cenie poniżej 1000 dolarów, co uczyniło go dostępnym dla szerokiego grona odbiorców. Wyposażony w procesor Motorola 68000 taktowany zegarem 8 MHz, 9-calowy monochromatyczny ekran CRT o rozdzielczości 512×342 piksele i dysk twardy 40 MB (dziś ta liczba nie robi wrażenia), był kompaktową maszyną typu „wszystko w jednym”, cenioną zwłaszcza w środowiskach edukacyjnych i twórczych.

Egzemplarz, który trafił do Beksińskiego, nosi numer seryjny CK2260PFD15 i pochodzi z produkcji w Cork w Irlandii. Komputer zachował się w komplecie – z monitorem, klawiaturą, myszą oraz kablami łączącymi i zasilającymi.

Beksiński w świecie Stranger Things. Polska mroczna wyobraźnia w Hawkins

Twórczość Zdzisława Beksińskiego dotarła nie tylko do polskich galerii i kolekcjonerów, ale i do hollywoodzkich studiów. Według oficjalnej encyklopedii serialu Stranger Things, właśnie piekielna i nieziemska estetyka obrazów Beksińskiego była jedną z kluczowych inspiracji dla Aarona Simsa – projektanta odpowiedzialnego za wygląd Drugiej Strony (The Upside Down). To on, tworząc mroczną, organiczną architekturę alternatywnego wymiaru, sięgnął po dorobek polskiego malarza. Bracia Duffer, twórcy serialu, w swoich publicznych wypowiedziach wskazywali przede wszystkim na inspiracje kinem Spielberga, Stephena Kinga czy Hellraiserem – jednak estetyczny ślad Beksińskiego w serialu jest wyraźnie widoczny i potwierdzony przez ekipę produkcyjną.

Pamiątka czy dzieło sztuki?

Dom aukcyjny Desa Unicum podkreśla, że choć Apple Macintosh Classic nie jest dziełem artystycznym w tradycyjnym sensie, to stanowi niezwykle osobisty ślad po twórcy. Komputer był – jak czytamy w opisie aukcyjnym – „cichym świadkiem codzienności twórcy, jego pracy tekstowej, a następnie stopniowo rozwijającego się dialogu z technologią”.

Licytacja komputera Beksińskiego wpisuje się w szerszy trend kolekcjonowania przedmiotów po znanych osobach. Aukcje tego typu cieszą się w Polsce rosnącym zainteresowaniem zarówno prywatnych kolekcjonerów, jak i instytucji kultury. Przedmiot codziennego użytku, który przez lata towarzyszył wybitnemu twórcy, może stać się równie cennym eksponatem co jego obrazy czy fotografie.

Aukcja „Design. Kult nowoczesności" odbywa się w czwartek 26 lutego 2026 r. o godz. 19:00 w Desa Unicum w Warszawie.

Nieznane fotografie Zdzisława Beksińskiego we Wrocławiu
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Zginął od 17 ciosów. Mija 19 lat od zamordowania artysty Zdzisława Beksińskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
DESA UNICUM