Premie świąteczne w Lidlu i Kauflandzie. Niemcom płacom krocie, a Polakom?

Niemieckie sieci handlowe (Kaufland, Lidl) wypłacą pracownikom premie świąteczne w wysokości 50-62,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia, co oznacza od 5 300 zł do 13 600 tys. zł.

W Polsce świąteczne dodatki są znacznie skromniejsze: tylko niespełna połowa firm planuje paczki lub premie, zazwyczaj w przedziale 100-1000 zł.

Aldi w Polsce zaoferuje karty przedpłacone o wartości 350 zł, a Lidl kupony rabatowe na zakupy o łącznej wartości 1200 zł oraz paczki dla dzieci.

Mimo że premie świąteczne nie są obowiązkowe, wiele firm traktuje je jako ważny element motywacyjny, choć w Polsce nadal są rzadkością

Wysokie premie świąteczne w niemieckich sieciach handlowych

Choć w Niemczech, podobnie jak w Polsce, nie ma ustawowego obowiązku wypłacania premii bożonarodzeniowych, wiele firm traktuje je jako kluczowy element motywacyjny i sposób na utrzymanie lojalności załogi. Jak poinformował "Fakt", znane sieci handlowe, takie jak Kaufland i Lidl, już ogłosiły tegoroczne stawki. Wysokość premii będzie się wahać od 50 do nawet 62,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę, że w tych sieciach zarabia się od 2 500 do 5 000 euro (od ok. 10 500 do 21 500 zł), oznacza to, że premie świąteczne wyniosą 1 250-3 200 euro (od ok. 5 300 do 13 600 zł). W niektórych firmach wysokość bonusu jest dodatkowo uzależniona od stażu pracy, co pokazuje, jak cenieni są doświadczeni pracownicy.

Jak wyglądają dodatki na święta w polskich sklepach?

Tymczasem w Polsce skala świątecznego wsparcia dla pracowników handlu wygląda zdecydowanie inaczej. Z badania Better Workplace wynika, że tylko 20 proc. ankietowanych firm planuje jakiekolwiek świadczenia. Wśród firm, które zadeklarowały jakiekolwiek świąteczne świadczenia, jedynie niespełna połowa planuje przygotować paczki lub wypłacić premie, a przewidziane kwoty mieszczą się w przedziale od 100 do 1 000 zł na osobę. Zaledwie 15 proc. pracodawców zapowiada bonusy przekraczające 1 000 zł, co czyni hojne dodatki rzadkością.

Konkretne kwoty zadeklarowała już sieć Aldi. Jej pracownicy działów sprzedaży i magazynów otrzymają karty przedpłacone o wartości 350 złotych. Osoby na stanowiskach kierowniczych mogą liczyć na dodatkową premię do 1 000 zł brutto.

Co zamiast gotówki? Lidl Polska stawia na kupony rabatowe

Wiele osób zastanawia się, jaka będzie tegoroczna Lidl premia w Polsce. Dziennik "Fakt" zapytał o to sieć, która zdecydowała się na inne rozwiązanie niż gotówkowy bonus. Jak informuje rzeczniczka Lidl Polska, pracownicy otrzymają wsparcie w formie kuponów na zakupy.

"W tym roku w grudniu, który jest szczególnie pracowitym miesiącem dla branży handlowej, zaprosimy naszych pracowników do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1,2 tys. zł na zakupy w sklepach Lidl Polska" – wyjaśnia w rozmowie z "Faktem" Aleksandra Robaszkiewicz.

Oprócz tego dzieci pracowników otrzymają tradycyjne paczki bożonarodzeniowe. Lidl Polska podkreśla również szeroki pakiet benefitów pozapłacowych dostępnych przez cały rok, obejmujący prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, wyprawki dla dzieci czy program wsparcia psychologicznego i finansowego. Mimo to kontrast między tysiącami euro premii w Niemczech a kuponami rabatowymi w Polsce pozostaje wyraźny i z pewnością będzie przedmiotem dyskusji w okresie przedświątecznym.

