Biedronka wprowadziła Burgery Serowe Drwala (klasyczne i z kurkami) jako tańszą alternatywę dla kultowego Burgera Drwala z McDonald's.

Dwie sztuki burgera z Biedronki kosztują 11,99 zł, co stanowi znaczną oszczędność w porównaniu do klasycznego Drwala z McDonald's (25,90 zł)

McDonald's również wprowadził nowości (Burger Drwala ogniste papryczki) i podniósł ceny klasycznego Drwala o 1 zł, co pokazuje, jak silna jest konkurencja na rynku zimowych burgerów.

Burger Drwala Biedronki – nowość, która rywalizuje z McDonald’s

Popularność kultowego Burgera Drwala sprawiła, że Biedronka postanowiła wejść do segmentu zimowych burgerów, wprowadzając do sprzedaży Burgery Serowe Drwala. Produkt trafił na półki 13 listopada, oferując klientom tańszą alternatywę wobec wersji z McDonald's.

Nowy burger Biedronki dostępny jest w dwóch wersjach: klasycznej oraz w wariancie z kurkami. Za produkcję odpowiada firma Roldrob, działająca dla Jeronimo Martins Polska, co dodatkowo podkreśla lokalny charakter tej propozycji.

Burgery Serowe Drwala – skład, przygotowanie i cena

Wariant z kurkami opisano jako burger z serów gouda i mozzarella, wzbogacony farszem kurkowo-pieczarkowym. Burgera Serowego Drwala można przygotować w piekarniku, na patelni albo we frytownicy, co czyni go produktem wygodnym i uniwersalnym.

Jednym z największych atutów nowości jest cena: 11,99 zł za dwie sztuki. To wyraźnie mniej niż w przypadku kanapki z McDonald’s, co może skusić osoby szukające domowej, budżetowej alternatywy.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy o nowym produkcie. Opinie sugerują, że burger Biedronki może być ciekawą zimową przekąską, szczególnie dla osób, które cenią smakowe nawiązania do legendarnego burgera.

Cena Burgera Drwala w McDonald’s 2025 – o ile podrożał?

Zimowy sezon to również powrót klasycznego Burgera Drwala do restauracji McDonald’s. W tym roku sieć dodała nowość – Burgera Drwala ogniste papryczki, a ceny standardowych wersji wzrosły o 1 zł. Obecnie klasyczny Drwal kosztuje 25,90 zł, a odmiana z papryczkami 26,90 zł. Tegoroczna premiera miała swoją odsłonę w Poznaniu, w lokalu przy ul. Hetmańskiej 100, gdzie przygotowano specjalną, zimową aranżację. Zainteresowanie było ogromne – kolejki sięgały nawet 40 minut.

