Polska emerytura jest znacznie niższa niż średnia europejska: W 2022 roku przeciętna emerytura w Polsce (575 euro) była ponad dwukrotnie mniejsza niż średnia w Europie (1345 euro), co plasuje nas za 22 krajami.

Islandia przoduje w wysokości emerytur: W 2022 roku Islandczycy otrzymywali średnio 2997 euro miesięcznie, co stanowi najwyższą kwotę w Europie, wyprzedzając Luksemburg, Norwegię i Danię.

Różnice w sile nabywczej zmieniają ranking: Po uwzględnieniu Standardu Siły Nabywczej (PPS), Austria wypada najlepiej, a Islandia spada na trzecie miejsce, co pokazuje, że nominalna wysokość emerytury to nie wszystko.

Dane z 2022 roku nie oddają pełnej sytuacji w Polsce: Pomimo niskiego miejsca w rankingu z 2022 roku, średnia emerytura w Polsce znacząco wzrosła po waloryzacjach (do ponad 4000 zł w 2025 r.), co może zmieniać jej pozycję w aktualnych zestawieniach

Najwyższe emerytury w Europie. Te kwoty zwalają z nóg!

Różnice w wysokości świadczeń emerytalnych na Starym Kontynencie są kolosalne. Zgodnie z danymi Eurostatu za 2022 rok, które przytoczył portal Euronews, europejskim liderem jest Islandia. Tamtejszy senior otrzymywał średnio 2997 euro, czyli około 12 661 zł miesięcznie. W czołówce, z emeryturami przekraczającymi 2500 euro, uplasowały się również zamożne kraje jak Luksemburg, Norwegia i Dania. Sytuacja finansowa seniorów w Europie jest bardzo zróżnicowana — zarówno pod względem wysokości świadczeń, jak i możliwości utrzymania określonego standardu życia. Na drugim biegunie znalazła się Albania ze świadczeniem na poziomie zaledwie 137 euro (ok. 579 zł), a niewiele lepiej było w Turcji, Bośni i Hercegowinie oraz Serbii, gdzie emerytury nie przekraczały 300 euro.

Ile realnie warta jest polska emerytura na tle Europy?

W świetle danych za 2022 rok, Polska z kwotą 575 euro (ok. 2430 zł) plasowała się znacznie poniżej europejskiej średniej. Obraz ten ulega jednak poprawie po uwzględnieniu Standardu Siły Nabywczej (PPS) – umownej waluty, która niweluje różnice w cenach między krajami. Choć sytuacja osób starszych w Polsce systematycznie się poprawia, wysokość emerytur wciąż pozostaje niższa niż w większości krajów europejskich. Mimo że po tej korekcie Polska z wynikiem 974 PPS wypadała nieco lepiej niż w zestawieniu nominalnym, dystans do europejskiej średniej (1345 PPS) pozostawał znaczący. Potwierdzało to, że siła nabywcza polskiego emeryta była wyraźnie niższa niż w wielu krajach UE.

Polska emerytura rośnie w oczach. Nowe dane zmieniają wszystko

Kluczowy problem z międzynarodowymi porównaniami polega na ich opóźnieniu. Dane z 2022 roku nie odzwierciedlają dynamicznych zmian, jakie zaszły w Polsce. Problem w tym, że w ostatnich latach emerytury w Polsce znacząco wzrosły, a stare analizy nie oddają w pełni aktualnej sytuacji polskich seniorów. Jak podaje „Gazeta Prawna”, po waloryzacji w marcu 2025 r. przeciętna emerytura w Polsce wynosi już 4 tys. 45,20 zł. Oznacza to, że choć wciąż daleko nam do nominalnych kwot wypłacanych w najbogatszych państwach, to dystans ten systematycznie się zmniejsza. Analizując obecną sytuację finansową, należy więc z dużą ostrożnością podchodzić do rankingów opartych na historycznych danych, które kreują nieaktualny obraz rzeczywistości.

