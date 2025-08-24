Szokujący fakt: Czy wiesz, że w stalinowskim PRL każdy Polak miał prawo tylko do 5 m² mieszkania?

Historia mieszkalnictwa w PRL to fascynująca opowieść o tym, jak państwo próbowało rozwiązać jeden z najbardziej palących problemów społecznych. To także historia milionów Polaków, którzy przez dziesięciolecia czekali na własne cztery ściany, często żyjąc w drastycznie przeludnionych warunkach.

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który sprawdzi, czy pamiętasz mieszkaniowe realia tamtych lat - od dramatycznych dokwaterowań po erę wielkiej płyty.

Od chaosu do systemu

Początek był dramatyczny. Zniszczenia wojenne, masowe przesiedlenia ludności i gwałtowna industrializacja stworzyły gigantyczny kryzys mieszkaniowy. W pierwszych latach PRL normy zaludnienia były dramatycznie niskie - zaledwie 5-7 m² na osobę. Państwo odpowiedziało systemem "publicznej gospodarki lokalami" i kontrowersyjną praktyką "dokwaterowań" - przymusowego wprowadzania dodatkowych lokatorów do prywatnych mieszkań.

Era spółdzielczości i wielkiej płyty

Przełom nastąpił w latach 60., kiedy rozwinęło się budownictwo spółdzielcze. Charakterystyczne mieszkania o powierzchni 46-50 m² z tamtego okresu do dziś stanowią znaczną część polskiego zasobu mieszkaniowego. Jednak prawdziwym fenomenem stały się lata 70. - era Edwarda Gierka, gdy powstało ponad 1,7 miliona mieszkań finansowanych zagranicznymi kredytami. W sumie podczas całej "dekady sukcesu" oddano do użytku ponad 2,5 mln mieszkań.

To wtedy na polskim krajobrazie zagościły wielkie betonowe bloki z charakterystycznymi wielkimi płytami. Mimo krytyki ich wyglądu, mieszkania te oferowały wyższy standard życia - centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i większą powierzchnię.

Czy potrafisz się odnaleźć w meandrach mieszkaniowej polityki PRL? Oto 15 pytań na 5 minut zabawy.

GALERIA. Mieszkalnictwo w czasach PRL. Od lat 50. do 80. XX w. MDM, wielka płyta i kolejki po mieszkanie [48 zdjęć]