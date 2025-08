QUIZ PRL. Budujemy drugą Polskę! Czy pamiętasz wielkie budowy z czasów Edwarda Gierka?

Lata siedemdziesiąte w Polsce to dekada niezwykłych kontrastów – z jednej strony wielkie nadzieje na modernizację i dobrobyt, z drugiej rosnące zadłużenie i społeczne napięcia. To właśnie w tym czasie Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR, podjął się realizacji ambitnego planu przekształcenia Polski w nowoczesne, uprzemysłowione państwo. Hasło "Budujemy drugą Polskę" stało się symbolem epoki, która do dziś wzbudza skrajne emocje.