• Osirion w Abydos to starożytny kompleks świątynny, odkryty w 1903 roku, pierwotnie uważany za świątynię, a później za miejsce pochówku Ozyrysa.

• Obiekt ma powierzchnię 1200 m², ale może pomieścić tylko 49 osób jednocześnie.

• Bilet wstępu do Osirionu kosztuje 40 tys. funtów egipskich (ponad 3100 zł), bez żadnych zniżek.

• Osirion może być najdroższym muzeum na świecie, biorąc pod uwagę koszt wstępu w przeliczeniu na metry kwadratowe.

Egipt, kraj faraonów i piramid, od wieków fascynuje turystów z całego świata. Obok słynnych zabytków, takich jak piramidy w Gizie czy świątynia w Karnaku, kryje wiele mniej znanych, ale równie fascynujących miejsc. Jednym z nich jest Osirion, położony w starożytnym mieście Abydos. To mały kompleks świątyń poświęcony bogu Ozyrysowi, który został wzniesiony w okresie Nowego Państwa (XVI-XI wiek p.n.e.).

Budowla robi ogromne wrażenie. Do wejścia prowadzi 60-metrowy korytarz z inskrypcjami pogrzebowymi. Grobowiec został odkryty w 1903 roku przez archeologów Margaret Alice Murray i Williama Flindersa Petriego. Początkowo sądzono, że jest to świątynia, jednak po odkryciu komory grobowej stało się jasne, że jest to miejsce pochówku Ozyrysa.

Rekordowa cena biletu

Muzeum ma powierzchnię 1200 metrów kwadratowych, ale zwiedzać je może jednocześnie zaledwie 49 osób. I tu pojawia się zaskoczenie – cena biletu do muzeum! Jak podaje portal egyptindependent.com, jednorazowy wstęp kosztuje 40 tys. funtów egipskich, czyli ponad 3100 zł. Co więcej, nie obowiązują żadne zniżki dla studentów, dzieci ani seniorów. Mniej nie zapłacą również obywatele Egiptu. Czy to najdroższe muzeum świata? Biorąc pod uwagę koszt wstępu w przeliczeniu na metry kwadratowe, z pewnością można tak powiedzieć.

Pomimo wysokiej ceny, wizyta w Osirionie może być niezapomnianym przeżyciem. Należy jednak pamiętać, że aby wejść do budowli, należy uzyskać zgodę z Najwyższej Rady Starożytności w Kairze.

Duża część obszaru jest zalana wodą i zamknięta dla gości. Wycieczka z przewodnikiem trwa dwie godziny. Do zwiedzenia jest między innymi prostokątna komora otoczona ogromnymi filarami z czerwonego granitu, komnaty i grób Ozyrysa.

Dlaczego tak drogo?

Powody tak wysokiej ceny biletu nie są do końca jasne. Można przypuszczać, że ma to związek z ochroną zabytku przed nadmiernym ruchem turystycznym i dewastacją. Ograniczona liczba zwiedzających ma również zapewnić komfort i możliwość spokojnego podziwiania starożytnych artefaktów.

Decyzja o tym, czy warto zapłacić ponad 3100 zł za wejście do Osirionu, zależy od indywidualnych preferencji i zasobności portfela. Dla miłośników historii starożytnego Egiptu i archeologii może to być niezapomniane przeżycie, warte każdej ceny. Dla innych, może to być zbyt duży wydatek, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do niektórych części kompleksu.

QUIZ PRL. Wakacje w PRL. Komplet punktów tylko dla tych, którzy to przeżyli Pytanie 1 z 15 Gdzie Polacy jeździli na zagraniczne wakacje w Polsce Ludowej? Bułgaria Włochy Portugalia Następne pytanie