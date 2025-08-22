• Rząd planuje podnieść podatek od wygranych z 10% do 15% od 1 stycznia.

• Zmiana obejmie wygrane w konkursach, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz nagrody ze sprzedaży premiowej.

• Nowa stawka dotyczyć będzie wygranych uzyskanych w Polsce, Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

• Podwyżka podatku może oznaczać, że z wygranej 10 000 zł otrzymasz 8 500 zł zamiast obecnych 9 000 zł.

Rząd planuje podwyższyć stawkę podatku od wygranych (np. Lotto, konkursy telewizyjne itp.) z obecnych 10 proc. do 15 proc. Zmiana ta ma wejść w życie już od 1 stycznia, co oznacza, że osoby, które wygrają w konkursach, grach lub zakładach wzajemnych, będą musiały oddać fiskusowi większą część swojej nagrody. Informacja ta została opublikowana na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), co potwierdza, że plany są poważne i mają realne szanse na wejście w życie.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie KPRM, zmiany mają dotyczyć ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkretnie, chodzi o art. 30 ust. 1 pkt 2, który reguluje opodatkowanie wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych.

"W zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się: zmianę w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, polegającą na podwyższeniu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 10 proc. do 15 proc. wygranej lub nagrody." Oznacza to, że wyższa stawka podatku będzie dotyczyć wygranych uzyskanych nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kogo dotknie podwyżka podatku?

Podwyżka podatku od wygranych dotknie wszystkich, którzy mają szczęście w konkursach, grach losowych, zakładach wzajemnych oraz w programach lojalnościowych oferujących nagrody związane ze sprzedażą premiową. Oznacza to, że jeśli wygramy nagrodę w konkursie organizowanym przez ulubioną markę, trafimy "szóstkę" w lotto, albo zdobędziemy atrakcyjną nagrodę w programie lojalnościowym, będziemy musieli oddać państwu 15 proc. wartości nagrody.

Aby lepiej zrozumieć, jak podwyżka podatku wpłynie na nasze wygrane, przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. Załóżmy, że wygraliśmy w konkursie nagrodę o wartości 10 000 zł. Obecnie, przy stawce 10 proc., podatek wyniósłby 1 000 zł, a do naszej kieszeni trafiłoby 9 000 zł.Po wprowadzeniu nowej stawki 15 proc., podatek wyniesie 1 500 zł, a my otrzymamy 8 500 zł. Różnica wynosi więc 500 zł – tyle więcej oddamy fiskusowi, jeśli zmiany wejdą w życie.

Dlaczego rząd wprowadza podwyżkę podatku?

Oficjalne uzasadnienie dla podwyżki podatku od wygranych nie zostało jeszcze przedstawione. Można jednak przypuszczać, że celem jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Wpływy z podatku od wygranych, choć nie są gigantyczne w skali całego budżetu, stanowią jednak istotny element dochodów państwa. Podwyżka stawki z pewnością przełoży się na wyższe wpływy, co może być argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian.

Co dalej? Procedura legislacyjna

Propozycja podwyżki podatku od wygranych to na razie tylko plan. Aby zmiana weszła w życie, konieczne jest przeprowadzenie pełnej procedury legislacyjnej. Oznacza to, że projekt ustawy musi zostać opracowany, zaakceptowany przez rząd, a następnie przegłosowany przez Sejm i Senat. Na koniec ustawę musi podpisać Prezydent. Dopiero po spełnieniu wszystkich tych warunków, podwyżka podatku stanie się faktem.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie