Dzień gracza Lotto. Największe wygrane w Lotto w Polsce

Dnia 25 stycznia przypada Dzień Gracza Lotto. W Polsce gry liczbowe cieszą się sporą popularnością. Dlaczego ludzie lubią grać w rozmaite zdrapki i chybił trafił? Po prostu gracz liczy na wygraną w Lotto. O ile ktoś lubi sobie zagrać dla zabawy czy samej wygranej od czasu do czasu, to nie ma w takiej zabawie nic złego. Jednak dla niektórych może to być napędzająca się maszyna i chęć gry oraz wygranej z czasem może narastać. Jeśli cały czas wybieramy te same liczby, to może w końcu pojawić się obawa o to, co będzie, jeśli nie zagram, a tego dnia padną moje numery? Są gracze, którzy mają swoje systemy gry. Ale są i tacy, którzy zagrają raz w życiu i rozbiją bank. Gdzie padły największe wygrane w Lotto. Na stronie Lotto sprawdzamy, gdzie, kiedy padły najwyższe wygrane i ile one wynosiły.

– Marka LOTTO to w końcu radość wygrywania i dobra zabawa. To także miliony spełnionych marzeń, zrealizowanych celów i uszczęśliwionych osób. Każdy może odnaleźć w świecie LOTTO coś dla siebie. Życzymy naszym graczom jak najwięcej wygranych oraz wiele radości z grania, ponieważ to oni są największymi mecenasami sportu i kultury w Polsce – powiedział w komunikacie Mariusz Błaszkiewicz, p.o. Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Najwyższe wygrane w Lotto

Okazuje się, że dotychczas najwyższa wygrana w Lotto to 36 726 210,20 zł. Taka wygrana padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie w punkcie znajdującym się pod adresem Skrzyszów 27c. Drugą lokatę zajmuje gracz, który wygrał 35 234 116,20 zł w dniu 22 sierpnia 2015 roku, nadając kupon w miejscowości Ziębice przy ul. Wałowej. Zaś trzecie miejsce na liście wielkich zwycięzców Lotto znalazł się gracz, który nadał kupon w kolekturze przy ul. Unruga 5A w Gdyni i wygrał w dniu 9 lutego 2012 roku pulę 33 787 496,10 zł. Obecnie grać może nie tylko stacjonarnie nadając kupony metodą skreślania lub zdając się na system, ale i on-line.

Totalizator Sportowy rozpoczyna obchody 70-lecia swojego istnienia, a towarzyszyć im będą wydarzenia sportowo-kulturalne oraz akcje specjalne.

