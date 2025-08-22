Od 25 sierpnia 2025 roku Poczta Polska wstrzymuje nadawanie większości przesyłek z towarami do USA

Powodem są nowe przepisy celne USA, które likwidują zwolnienie z cła dla towarów o wartości do 800 dolarów

Ograniczenia dotyczą m.in. paczek pocztowych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością i przesyłek Global Ekspres.

Nowe regulacje wpłyną na wszystkich europejskich operatorów pocztowych, czekamy na doprecyzowanie procedur celnych

Nagły cios dla nadawców: Poczta Polska zawiesza usługi

To informacja, która zaskoczyła tysiące Polaków i firm regularnie wysyłających towary za Atlantyk. Poczta Polska wydała oficjalny komunikat, w którym informuje o czasowym wstrzymaniu przyjmowania większości przesyłek z zawartością towarową do Stanów Zjednoczonych. Zmiany wchodzą w życie lada moment, bo już od 25 sierpnia 2025 roku.

Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją działań amerykańskiej administracji i dotknie każdego, kto planował wysyłkę – od prezentów dla rodziny po sprzedaż e-commerce. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od 25 sierpnia 2025 r. Poczta Polska wstrzymuje nadawanie paczek z towarami do USA, co jest bezpośrednią odpowiedzią na nowe regulacje.

Dlaczego Poczta Polska wstrzymuje paczki do USA?

Źródłem całego zamieszania jest nowe rozporządzenie wykonawcze podpisane przez Donalda Trumpa, zatytułowane "Zawieszające zwolnienie z cła de minimis dla wszystkich krajów". W praktyce oznacza to koniec z dotychczasową ulgą, która pozwalała na bezcłowe przesyłanie towarów o wartości do 800 dolarów. Od 29 sierpnia, kiedy przepisy wejdą w życie, każda paczka, niezależnie od jej wartości, będzie podlegać obowiązkowi celnemu w USA.

Decyzja Donalda Trumpa o likwidacji zwolnienia z cła dla towarów o wartości do 800 dolarów oznacza, że nowe przepisy celne USA dotkną praktycznie każdego nadawcę. To z kolei generuje ogromne wyzwania logistyczne i proceduralne, na które operatorzy pocztowi na całym świecie nie są jeszcze gotowi.

Jakich przesyłek nie wyślesz? Sprawdź listę ograniczeń

Poczta Polska precyzyjnie określiła, które usługi zostają zawieszone. Jeśli planujesz wizytę na poczcie, musisz wiedzieć, że pracownik nie przyjmie od Ciebie przesyłek z towarami w następujących formach:

paczki pocztowe (w tym te z zadeklarowaną wartością),

przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,

listy polecone i nierejestrowane, jeśli zawierają towary,

przesyłki Global Ekspres,

przesyłki EMS z zawartością towarową.

Możliwość wysyłki zostanie zachowana wyłącznie dla przesyłek zawierających dokumenty lub korespondencję, które nie mają charakteru towarowego.

Chaos w całej Europie. Co dalej z przesyłkami do USA?

Problem nie dotyczy wyłącznie Polski. PostEurop, organizacja zrzeszająca europejskich operatorów pocztowych, alarmuje, że sytuacja jest poważna i wpłynie na cały międzynarodowy rynek. W oświadczeniu z 19 sierpnia czytamy:

"Środek ten będzie miał znaczący wpływ na wszystkie firmy pocztowe na całym świecie i ich klientów wysyłających przesyłki za pośrednictwem sieci pocztowych do Poczty Stanów Zjednoczonych (USPS)".

Największą trudnością jest fakt, że strona amerykańska nie sprecyzowała kluczowych procedur. "Kluczowe kwestie i procesy, takie jak pobór ceł, gromadzone dane oraz współpraca z Służbą Celną i Ochrony Granic USA, nie zostały jeszcze jasno określone" - podkreśla PostEurop.

„Mimo rozmów z amerykańską administracją celną nie przyznano operatorom pocztowym okresu przejściowego, który pozwoliłby dostosować systemy informatyczne do nowych wymogów” – przekazała z kolei francuska poczta w komunikacie.

Zaznaczyła w nim, że podobną decyzję jak La Poste podjęły już m.in. belgijska BPost, hiszpańska Correos, szwedzko-duńska PostNord, niemiecka Deutsche Post i austriacka Oesterreichische Post.

Poczta Polska zapewnia, że monitoruje sytuację i przeprasza za niedogodności, które są od niej całkowicie niezależne. W oficjalnym komunikacie Poczta Polska zapewnia, że "gdy tylko będzie to możliwe, natychmiast wznowi przyjmowanie przesyłek z towarami do USA".

Na razie jednak zarówno firmy, jak i klienci indywidualni muszą uzbroić się w cierpliwość i wstrzymać z wysyłką towarów za ocean.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.