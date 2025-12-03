RPP podjęło decyzję o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktów procentowych

To już trzecia decyzja o obniżce stóp procentowych z rzędu, a szósta w całym 2025 roku

Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 4 proc.

RPP z gwiazdkowym prezentem dla kredytobiorców. W grudniu obniżono stopy procentowe

RPP obniża stopy procentowe po grudniowym posiedzeniu - decyzja o cięciu o 0,25 pkt proc.Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła po grudniowym posiedzeniu decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego, kończąc rok wyraźnym akcentem łagodzenia polityki pieniężnej. Jest to szósta obniżka w 2025 roku. Po grudniowej decyzji stopy procentowe NBP wynoszą:

stopa referencyjna 4,00 proc.

stopa lombardowa 4,50 proc.

stopa depozytowa 3,50 proc.

stopa redyskonta weksli 4,05 proc.

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc.

To już szósta obniżka stóp procentowych w tym roku

Grudniowa decyzja wpisuje się w serię wcześniejszych działań Rady. W maju 2025 roku stopy zostały obniżone o 0,50 pkt proc. Kolejne decyzje o 0,25 pkt proc. zapadły w lipcu, we wrześniu, w październiku oraz w listopadzie. Obniżka grudniowa o 0,25 pkt proc. jest kontynuacją cyklu obniżek stóp procentowych. W całym 2025 roku stopy obniżono o 1,50 punktu procentowego.

Przed ogłoszeniem grudniowej obniżki, ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak w rozmowie z PAP stwierdził, że grudniową obniżkę prognozowała zdecydowana większość banków. Dodał, że możliwe są kolejne cięcia stóp procentowych w 2026 roku.

- Podczas konferencji prasowej prezes NBP może powie, jakie są nastroje w RPP. Generalnie jednak widać, że perspektywy inflacji na przyszły rok się poprawiają i że pozostanie ona na niskim poziomie - mówił Antoniak.

W 2024 roku stopy procentowe były utrzymywane na stałym poziomie - przez cały rok stopa referencyjna wynosiła 5,75 proc.. Z kolei w 2023 roku stopa referencyjna wynosiła 6,75 proc. (najwyższy poziom w ostatnich latach) - cięć dokonano we wrześniu do 6 proc. i w październiku do 5,75 proc.

