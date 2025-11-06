Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe już piąty raz w tym roku, sprowadzając główną stopę referencyjną do 4,25%, co może ożywić rynek kredytów hipotecznych.

Obniżki stóp procentowych mogą zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego o 405 zł dla kredytu 450 tys. zł na 20 lat, a zdolność kredytowa może wzrosnąć o 55 tys. zł.

Kredyt na 450 tys. zł jest teraz dostępny dla osób zarabiających 8 222,94 zł netto, czyli o 11% mniej niż wcześniej, co otwiera rynek dla szerszej grupy kredytobiorców.

Pamiętaj, że obniżki stóp procentowych nie wpływają na kredyty ze stałą stopą procentową, które stanowią około 30% wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych.

Czy obniżki stóp procentowych to realna szansa na spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu? Według eksperta, Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich (ZBP), zmiany wprowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) mogą znacząco wpłynąć na rynek kredytów hipotecznych. W jaki sposób? Sprawdźmy!

Piąta obniżka stóp procentowych w2025 roku

W środę, 5 listopada, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., sprowadzając główną stopę referencyjną do poziomu 4,25 proc. w skali roku. To już piąta taka decyzja w tym roku, co budzi nadzieje na ożywienie na rynku kredytów hipotecznych i zwiększenie dostępności mieszkań dla Polaków.

Jak obniżki stóp procentowych przełożą się na realne oszczędności dla kredytobiorców? Tadeusz Białek z ZBP wyjaśnia, że w przypadku kredytu hipotecznego zaciągniętego na 20 lat w kwocie 450 tys. zł, rata może spaść nawet o 405 zł. To znacząca kwota, która może odciążyć domowy budżet i pozwolić na większą swobodę finansową.

Zdolność kredytowa w górę!

Obniżki stóp procentowych to nie tylko niższe raty, ale również wzrost zdolności kredytowej. Według wyliczeń Tadeusza Białka, przy tych samych założeniach (kredyt na 450 tys. zł, 20 lat i 2-proc. marża), kwota dostępnego kredytu może wzrosnąć o 55 tys. zł, czyli o około 12 proc. "To w zasadzie oznacza możliwość kupienia mieszkania większego o jeden niewielki pokój" – przekonuje Białek.

To świetna wiadomość dla osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na wymarzone lokum. Dzięki wyższej zdolności kredytowej, wybór dostępnych ofert może się znacząco poszerzyć.

Dostępność kredytu hipotecznego zależy również od wysokości dochodów. Tadeusz Białek zwraca uwagę, że przy stopie referencyjnej 5,75 proc. kredyt w wysokości 450 tys. zł był dostępny dla osoby z miesięcznymi dochodami netto minimum 9 tys. 235,67 zł.

"Przy obecnych 4,25 proc. ten sam kredyt może zaciągnąć osoba zarabiająca 8 tys. 222,94 zł na rękę, czyli ok. 11,4 tys. zł brutto. Oznacza to, że ten sam kredyt dostępny jest dla osoby osiągającej wynagrodzenie o 11 proc. niższe" – wylicza szef ZBP.

To oznacza, że osoby z niższymi dochodami mogą teraz realnie myśleć o zaciągnięciu kredytu hipotecznego i spełnieniu marzeń o własnym domu lub mieszkaniu.

Kredyt ze stałą stopą procentową – co z nimi?

Warto pamiętać, że obniżki stóp procentowych nie wpłyną na wysokość rat w przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania. Udział takich kredytów w ogólnym wolumenie udzielonych kredytów wynosi na koniec II kwartału br. około 30 proc. (kwotowo nieco ponad 166 mld zł).

"Pamiętajmy jednocześnie, że jest bardzo wielu kredytobiorców ze stałą stopą, którzy nie zaciągali ich na górce (kiedy stopa referencyjna wynosiła 5,75 proc.). Wśród nich są osoby, które mają zobowiązania zaciągnięte na poziomach niższych niż nawet obecny poziom stóp referencyjnych" – uspokaja Tadeusz Białek. Oznacza to, że osoby, które zdecydowały się na kredyt ze stałą stopą, mogą spać spokojnie – ich raty nie ulegną zmianie.

Obniżki stóp procentowych z pewnością wpłynęły na poprawę sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. Niższe raty, wyższa zdolność kredytowa i większa dostępność kredytów dla osób z niższymi dochodami to argumenty, które przemawiają za rozważeniem zakupu nieruchomości.

Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, porównać oferty różnych banków i skonsultować się z doradcą finansowym. Pamiętaj, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, dlatego warto podjąć przemyślaną decyzję.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek