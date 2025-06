Rewolucja w Urzędach Pracy: Wyższe zasiłki i nowe zasady rejestracji! Sprawdź, co się zmieniło

Poczta Polska chce sprzedawać "proste usługi bankowe"

Poczta Polska planuje rozszerzyć swoją działalność o usługi finansowe, oferując klientom "proste usługi bankowe". Jak informuje Interia, prezes Poczty Polskiej, Sebastian Mikosz, zapowiedział, że spółka zamierza wykorzystać swoje placówki i pracowników do sprzedaży produktów finansowych, takich jak podstawowe rachunki.

"Mamy zamiar wykorzystywać placówki i pracowników poczty (...) do sprzedaży częściowo małych produktów finansowych takich chociażby jak podstawowe otwarcie rachunku" - powiedział Mikosz podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, cytowany przez Interię.

Poczta Polska, będąca właścicielem Banku Pocztowego, planuje również tworzenie specjalnych stref finansowych w swoich placówkach. Mają one służyć do oferowania szerszego wachlarza produktów finansowych, w tym ubezpieczeń. "Tam, gdzie np. zawiera się ubezpieczenia, też jest potrzebny kontakt z człowiekiem i to jest rzecz, którą nasi pracownicy mogliby bardzo dobrze robić" - dodał Mikosz.

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników Poczty Polskiej

Wraz z końcem lutego 2025 roku, w Poczcie Polskiej przestał obowiązywać Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). W związku z tym, spółka wprowadziła Regulamin Wynagradzania, co oznacza zmiany w zasadach wynagradzania dla pracowników. Jak informuje Interia, pracownicy mają możliwość przyjęcia porozumienia zmieniającego zasady wynagradzania lub odrzucenia go.

"Jeżeli zdecyduje się je przyjąć to warunki jego wynagradzania się zmieniają, jeśli nie to pracodawca przekazuje mu wypowiedzenie zmieniające. To z kolei może stać się wypowiedzeniem ostatecznym, które zrywa stosunek pracy" - czytamy na Interii.

Prezes Mikosz poinformował, że na tę chwilę 45 tys. osób przyjęło porozumienia zmieniające na ok. 53 tys. osób zatrudnionych. "Od nowego roku będziemy mieli nowy regulamin wynagrodzeń po to, żeby pensja minimalna była pensją zasadniczą i dopiero od niej były nadbudowywane dodatki" - zapowiedział Mikosz, cytowany przez Interię.

Plan transformacji Poczty Polskiej: od kuriera do finansów

Poczta Polska przechodzi obecnie plan transformacji, który ma przekształcić ją w "nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową". Jak informuje Interia, zarząd firmy przeznaczył na ten cel ok. 500 mln zł.

Prezes Mikosz podkreśla, że transformacja jest niezbędna ze względu na trudną sytuację Poczty. Plan obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową.

"Plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową" - czytamy na Interii.

Sytuacja finansowa Poczty Polskiej i plany na przyszłość

Poczta Polska, jak informuje Interia, w 2024 roku zanotowała 213 mln zł straty netto. Strata ta jest jednak mniejsza o 408 mln zł w porównaniu do roku 2023. Spółka planuje zwiększenie inwestycji w 2025 roku, szczególnie w obszarze IT.

"Poczta w 2025 r. planuje zwiększenie inwestycji, zwłaszcza w obszarze IT, aby podnieść bezpieczeństwo i automatyzację procesów biznesowych, co ma na celu dalszą transformację i budowę wartości organizacji" - czytamy na Interii.

Wcześniej Poczta Polska prowadziła Program Dobrowolnych Odejść (PDO) oraz zwolnienia grupowe. PDO objął ok. 5 tys. pracowników, którzy otrzymali odprawę i rekompensatę. Program został zawieszony, a Poczta deklaruje, że nie planuje dalszej redukcji etatów.