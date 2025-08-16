Rząd planuje weryfikację dochodów lokatorów mieszkań społecznych, aby dopasować czynsz do realnych zarobków.

Wprowadzona zostanie kadencyjność zarządów spółdzielni mieszkaniowych, co ma poprawić ich funkcjonowanie.

"Mała ustawa" o spółdzielniach ma znieść możliwość pisemnych walnych zgromadzeń już w przyszłym tygodniu.

Nowe przepisy zwiększą ogólnopolski próg dochodowy dla mieszkań społecznych, co pomoże osobom z "luką czynszową".

Rządowy plan weryfikacji dochodów w mieszkalnictwie społecznym

Resort finansów i gospodarki bierze na celownik zasoby komunalne. Jedną z najgłośniejszych propozycji jest przeprowadzenie powszechnej weryfikacji dochodów lokatorów mieszkalnictwa społecznego, by sprawdzić, czy pomoc trafia do najbardziej potrzebujących. Wiceminister Tomasz Lewandowski podkreślił, że celem jest wyeliminowanie patologicznych sytuacji, w których osoby o bardzo wysokich zarobkach zajmują lokale z zasobu publicznego, płacąc symboliczny czynsz.

Według money.pl, jak zapewnił wiceminister, celem jest wyeliminowanie sytuacji, w której człowiek "zarabiający między 18 a 20 tysięcy złotych na rękę płaci za najem mieszkania jedną piątą wartości rynkowej". Resort chce wiedzieć, "kogo mamy w zasobie mieszkaniowym".

Mechanizm podwyżek ma być jednak stopniowy. Jeśli weryfikacja wykaże, że najemca przekroczył określony próg dochodowy, jego czynsz wzrośnie proporcjonalnie do skali tej nadwyżki.

"Jeżeli ktoś przekroczy wysoki próg dochodowy, będzie podwyżka, ale ta podwyżka nie będzie automatyczna, ona będzie proporcjonalna. W zależności od procentu przekroczenia progu taki będzie procent podwyżki" – tłumaczył Lewandowski, cytowany przez money.pl. Co istotne, z planowanej weryfikacji wyłączeni mają być emeryci i renciści.

Koniec z "wiecznymi prezesami"? Nadchodzą zmiany w spółdzielniach

Kolejny pakiet zmian dotyczy funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Rząd chce ukrócić praktyki, które od lat budzą kontrowersje wśród mieszkańców. Kolejnym filarem reformy mają być głębokie zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, które według resortu ukrócą wieloletnie patologie i wprowadzą kadencyjność zarządów.

Projekty ustaw, określane jako "mała" i "duża" ustawa o spółdzielniach, mają wprowadzić kluczowe reformy. Pierwsza z nich ma znieść możliwość odbywania walnych zgromadzeń w trybie wyłącznie pisemnym. Znacznie dalej idzie "duża ustawa", która wprowadzi kadencyjność zarządów, choć bez limitu liczby kadencji. "Chcemy, żeby zarządy stanęły przed radą nadzorczą, powiedziały, co zrobiły i co w kolejnej kadencji chcą zrobić. Myślę, że to będzie ożywcze i odświeżające dla całego życia spółdzielczego" – argumentował wiceminister. Dodatkowo, odpowiedzialność za decyzje o maksymalnym zadłużeniu spółdzielni ma zostać przeniesiona z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio na Zarząd.

Nowe progi dochodowe i walka z "luką czynszową"

Ostatnim elementem zapowiadanej rewolucji jest próba rozwiązania problemu tzw. luki czynszowej. Chodzi o osoby, które zarabiają zbyt dużo, by kwalifikować się na mieszkanie społeczne, ale jednocześnie zbyt mało, by pozwolić sobie na wynajem lub kredyt na warunkach rynkowych. Rząd planuje także zwiększenie progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o mieszkania społeczne, co ma być odpowiedzią na problem tzw. luki czynszowej.

Dotychczas wysokość progów dochodowych leżała w gestii samorządów, co prowadziło do dużych dysproporcji w skali kraju. Resort chce to zmienić. "Chcemy wprowadzić próg ogólnopolski. Ustawowy wskaźnik, który będzie dużo wyższy od wszystkich obecnie funkcjonujących progów dochodowych w samorządach" – podkreślił Tomasz Lewandowski. Takie rozwiązanie ma otworzyć drogę do mieszkań z zasobu publicznego szerszej grupie obywateli, którzy dziś znajdują się w martwym punkcie na rynku nieruchomości.