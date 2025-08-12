Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP alarmuje o drastycznych podwyżkach cen ciepła, które w niektórych miejscach przekroczyły 100%.

Po 1 lipca mieszkańcy zostali pozbawieni ochrony przed wzrostem kosztów, co może doprowadzić do znacznego zwiększenia ubóstwa energetycznego.

Rząd zapowiedział wprowadzenie bonu ciepłowniczego, ale spółdzielnie oceniają te działania jako spóźnione.

Gigantyczne podwyżki cen ciepła w 2025 roku

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP bije na alarm. W liście do premiera Donalda Tuska i ministra energii Miłosza Motyki organizacja ostrzega, że w wielu miejscach w Polsce ceny ciepła wzrosły już o kilkadziesiąt procent, a w skrajnych przypadkach nawet o ponad 100 proc.. Dokument datowany na 7 sierpnia 2025 roku ujawnia, że po wygaśnięciu systemu mrożenia cen 1 lipca, mieszkańcy zostali całkowicie pozbawieni ochrony przed podwyżkami.

Brak reakcji rządu na wcześniejsze apele

Spółdzielnie mieszkaniowe podkreślają, że od kwietnia 2025 roku wielokrotnie apelowały o przedłużenie działań osłonowych. „Od dnia 1 lipca 2025 roku mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot zostali pozbawieni jakiejkolwiek ochrony przed wysokimi cenami ciepła (...). Mimo zapowiedzi, od 1 lipca 2025 roku nie wprowadzono w zamian żadnego innego systemu wsparcia gospodarstw domowych” – czytamy w piśmie.

Rosnące rachunki i zagrożenie ubóstwem energetycznym

Według danych związku, koszty ogrzewania i podgrzania wody w wielu spółdzielniach wzrosły średnio o 600 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe. Opłaty za energię cieplną stanowią obecnie 70–80 proc. kosztów utrzymania mieszkania. „Podwyżki cen ciepła spowodują, że liczba gospodarstw domowych dotknięta ubóstwem energetycznym, która w 2024 roku wynosiła ok. 1,5 mln, znacznie się zwiększy” – ostrzegają autorzy listu.

Spóźniony bon ciepłowniczy

Rząd zapowiedział wprowadzenie bonu ciepłowniczego – wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Spółdzielnie oceniają jednak te działania jako „zdecydowanie spóźnione”. Podkreślają, że choć transformacja energetyczna w stronę OZE jest niezbędna, jej efekty w postaci niższych rachunków będą widoczne dopiero w przyszłości. Tymczasem pomoc finansowa jest potrzebna natychmiast.

Rząd obiecuje pakiet osłonowy

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Miłosz Motyka zapowiedział, że w sierpniu rząd chce wypracować konkretne rozwiązania, które obejmą „najbardziej potrzebujących”. Koszt programu w 2025 roku ma wynieść 300–500 mln zł, a w 2026 roku około 1 mld zł. „Naszym zdaniem interwencja państwa jest potrzebna” – podkreślił minister.

