Regularne loty Kraków-Budapeszt wystartują 29 kwietnia 2026 roku

Samoloty będą latać cztery razy w tygodniu w wybrane dni

Na trasie polecą nowoczesne maszyny Airbus A321neo

To już 29. bezpośrednie połączenie z bazy Wizz Air w Krakowie

Wizz Air z nowym połączeniem z Krakowa od kwietnia

Węgierski przewoźnik lotniczy Wizz Air poszerza ofertę lotów z krakowskiego lotniska. Nowa trasa do Budapesztu to odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami między Polską a Węgrami. Loty ruszą 29 kwietnia i będą dostępne przez cały rok.

Połączenie ma obsługiwać zarówno turystów planujących dłuższe wyjazdy, jak i pasażerów szukających krótkich weekendowych wypadów. Budapeszt to jedno z najpopularniejszych miast w Europie Środkowej, słynące z term, zabytków i bogatej kultury.

Kiedy i jak często będą loty do Budapesztu?

Wizz Air zaplanował cztery rejsy tygodniowo. Samoloty będą latać w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Taki harmonogram pozwala na elastyczne planowanie zarówno krótkich wypadów, jak i dłuższych pobytów.

Na trasie zostaną wykorzystane nowoczesne samoloty Airbus A321neo. To maszyny znane z niższego zużycia paliwa i większej przestronności w porównaniu ze starszymi modelami.

Kraków jako ważna baza Wizz Air w Polsce

Węgierski przewoźnik ma swoją bazę operacyjną w Krakowie od maja 2019 roku. W ciągu niespełna siedmiu lat działalności znacząco rozbudował siatkę połączeń. Obecnie z Krakowa można polecieć do 28 różnych destynacji w 17 krajach.

Nowe połączenie z Budapesztem wpisuje się w strategię rozwoju Wizz Air na polskim rynku. Przewoźnik systematycznie zwiększa swoją obecność, odpowiadając na popyt pasażerów na tanie i wygodne loty.

Co zyskają pasażerowie na nowej trasie?

Bezpośrednie połączenie do Budapesztu eliminuje konieczność przesiadek, co znacznie skraca czas podróży. Pasażerowie zaoszczędzą kilka godzin w porównaniu z lotami z przesiadkami. Budapeszt słynie z malowniczego położenia nad Dunajem, słynnych łaźni termalnych i bogatej architektury.

Dla mieszkańców Węgier nowa trasa to łatwiejszy dostęp do Krakowa – miasta z wpisanym na listę UNESCO Starym Miastem. Rzecznik linii Gabriele Salvatore Imperiale podkreśla, że połączenie ma służyć ruchowi w obie strony, wspierając turystykę i kontakty między krajami.