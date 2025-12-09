UOKiK nakazał Wizz Air wypłatę rekompensat za jednostronną zmianę zasad Wizz Discount Club (WDC), pogarszającą warunki dla klientów.

Otrzymasz 15 euro (około 63 zł) za każdy bilet kupiony przed 29 kwietnia 2025 r. w cenie 19,99–29,99 euro ze zniżką WDC.

Pieniądze trafiają na konto Wizz Air do wykorzystania na loty, ale można też zlecić przelew na konto bankowe.

Sprawdź swoje konto Wizz Air lub folder SPAM, jeśli masz aktywne członkostwo WDC sprzed 29 kwietnia 2025 r., aby odebrać należną rekompensatę.

Rekompensata Wizz Air za zmianę Wizz Discount Club

Problem zaczął się od modyfikacji zasad Wizz Discount Club (WDC). Do 29 kwietnia 2025 r. rabat 10 euro przysługiwał na każdy bilet droższy niż 19,99 euro. Po zmianie minimalna cena lotu uprawniająca do zniżki wzrosła do 29,99 euro, a nowe reguły objęły także osoby z już opłaconym członkostwem.

UOKiK stwierdził, że taka jednostronna zmiana w trakcie trwania usługi pogorszyła warunki klientów, dlatego nakazał zwrot pieniędzy. Wizz Air wypłaca więc 15 euro za każdy bilet spełniający kryteria – to wyrównanie utraconej zniżki (10 euro) oraz dodatkowa rekompensata (5 euro).

Kto dostanie zwrot 15 euro od Wizz Air

Uprawnieni do zwrotu są pasażerowie Wizz Air, którzy:

* mieli aktywny WDC przed 29 kwietnia 2025 r.

* kupili bilety w cenie 19,99–29,99 euro z naliczaną zniżką klubową.

Kwota nalicza się za każdy taki zakup, więc osoby latające częściej otrzymają wielokrotność 63 zł. Co istotne, rekompensata ma obejmować również przyszłe rezerwacje do końca ważności członkostwa kupionego przed tą datą, jeśli cena biletu nadal mieści się w wymaganym przedziale.

Jak odebrać rekompensatę Wizz Air

Większość klientów dostała e-mail z informacją o decyzji, ale nie jest on konieczny. Saldo trafia automatycznie na konto Wizz Air i można je wydać na kolejne loty – wystarczy zalogować się i sprawdzić stan środków. Jeśli wolisz przelew, w profilu znajduje się opcja wypłaty na konto bankowe. Wtedy trzeba jedynie złożyć dyspozycję, a przewoźnik przekaże należność w wybranej formie.

Warto też zajrzeć do folderu SPAM, bo część powiadomień mogła tam trafić. Rekompensaty pojawiają się stopniowo, więc nawet jeśli dziś nie widzisz salda, możesz je dostać w kolejnych dniach.

PTNW - Modzelewski