Analiza nowej ustawy ujawnia, jak możliwa staje się optymalizacja składek o rok szybciej, co bezpośrednio wzmacnia płynność finansową firmy

Zakończenie chaosu interpretacyjnego w Małym ZUS Plus to kluczowy element zarządzania ryzykiem, który od 2026 roku zapewnia przedsiębiorcom stabilność prawną

Eksperci rynku wskazują, jak nowe progi składek powiązane z płacą minimalną wpłyną na rentowność i model biznesowy ponad 280 tysięcy firm

Płynna kontynuacja ulgi bez dodatkowych formalności to istotna optymalizacja procesów, która pozwala skupić zasoby na rozwoju firmy

Analiza przepisów przejściowych wyjaśnia, których przedsiębiorców nie obejmie nowa ustawa i dlaczego ich strategia biznesowa wymaga indywidualnego podejścia

Mały ZUS Plus 2026: Rok krócej do ulgi i koniec sporów z ZUS

Od 1 stycznia 2026 roku przedsiębiorców czeka kluczowa zmiana w programie Mały ZUS Plus. Najważniejszą nowością jest skrócenie okresu oczekiwania na ponowne skorzystanie z ulgi. Do tej pory, po wykorzystaniu pełnych 36 miesięcy niższych składek, trzeba było odczekać kolejne 36 miesięcy. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach ustawy deregulacyjnej, skracają tę przerwę do zaledwie 24 miesięcy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca, który zakończył korzystanie z ulgi na przykład w marcu 2024 roku, będzie mógł do niej wrócić już w kwietniu 2026 roku, a nie dopiero rok później, jak wynikało z dotychczasowych interpretacji ZUS.

Skrócenie okresu oczekiwania to nie jedyne ułatwienie. Równie ważna jest ostateczna interpretacja zasad liczenia miesięcy, która kończy wieloletnie spory między przedsiębiorcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z komunikatem z grudnia 2025 roku, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym firma działała lub korzystała z ulgi choćby przez jeden dzień, jest wliczany jako pełny miesiąc. Dotyczy to zarówno 36-miesięcznego limitu korzystania z Małego ZUS Plus, jak i 60-miesięcznego okresu prowadzenia działalności, który uprawnia do ulgi. Ta precyzyjna definicja eliminuje niepewność i pole do dowolnej interpretacji, która doprowadziła nawet do skierowania pytania prawnego do Sądu Najwyższego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii dodaje przy tym, że niewykorzystane miesiące ulgi w danym pięcioletnim oknie nie przechodzą na kolejne lata.

Nowe progi, łatwiejsza kontynuacja. Kto zyska, a kto musi uważać?

Nowe regulacje mają również bezpośrednie przełożenie na finanse najmniejszych firm, co jest powiązane ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 4806 zł. Wraz z nią rośnie dolna granica podstawy wymiaru składek w Małym ZUS Plus, która od 2026 roku wyniesie 1441,80 zł (czyli 30% płacy minimalnej). Zgodnie z przepisami, podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 30% płacy minimalnej do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, co w 2026 roku oznacza widełki od 1441,80 zł do 5652,00 zł. Aby pokazać skalę korzyści, warto przypomnieć, że prognozowany pełny ZUS ma wynieść około 1927 zł miesięcznie, a preferencyjny (dla nowych firm) około 456 zł. Mały ZUS Plus pozostaje więc kluczowym wsparciem dla ponad 281 tysięcy przedsiębiorców, którzy korzystali z niego w 2025 roku.

Ustawa deregulacyjna wprowadza także jasne zasady dotyczące kontynuacji i ponownego przystępowania do programu. Przedsiębiorcy, którzy na koniec 2025 roku wciąż będą korzystać z ulgi i nie wyczerpią jej limitu, w 2026 roku będą mogli ją płynnie kontynuować bez zbędnych formalności, takich jak wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie. Co więcej, osoby, którym w 2023 roku przyznano dodatkowe 12 miesięcy ulgi, będą mogły wykorzystać niewykorzystane z tej puli miesiące w przyszłości. Należy jednak podkreślić, że nowe prawo nie działa wstecz. Oznacza to, że nie obejmie ono osób, które zgłosiły się do ulgi w styczniu 2024 lub 2025 roku i pozostają w sporze z ZUS. Ich sytuacja będzie zależeć od indywidualnych rozstrzygnięć sądowych.

